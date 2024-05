Calciomercato Roma, non solo Chiesa: De Rossi accontentato

Calciomercato Roma, non solo Chiesa: la società accontenta le richieste di De Rossi sul mercato per rinforzare la rosa

La stagione ormai volge al termine e le squadre, compresa la Roma, cercano l’ultimo sforzo per riuscire a centrare gli obbiettivi prefissati a inizio stagione. Per i giallorossi quell’obbiettivo è la Champions League che, probabilmente, potrebbe passare per gran parte dalla sfida di oggi con l’Atalanta, la rivale diretta dei giallorossi su questo fronte.

Non è detta l’ultima però, perché in caso in cui i nerazzurri dovessero vincere l’Europa League si potrebbe liberare uno slot in più, che consentirebbe di avere addirittura sei club nella massima competizione continentale. Non ci si può però aggrappare a questa speranza, ma si dovrà assolutamente provare a cercare di portare a casa il risultato per essere così padroni del nostro destino.

Arrivare tra le prime cinque è di vitale importanza anche per il mercato, soprattutto perché senza c’è il rischio di dover cedere pedine importanti per finanziare le operazioni in entrata. Proprio in entrata la Roma pare aver messo gli occhi su un nuovo attaccante che potrebbe portare più opzioni alla manovra offensiva di De Rossi.

Calciomercato Roma: ecco l’esterno chiesto da De Rossi

Nonostante l’assenza di una figura ufficiale che ricopra il ruolo di ds la Roma è molto attiva sul mercato. Finora probabilmente sono solo sondaggi, tuttavia i giallorossi continuano a seguire diversi profili che possano aumentare il tasso tecnico a disposizione del mister, per costruire una squadra che possa arrivare almeno tra le prime quattro con meno difficoltà.

Con o senza Champions ci saranno addii importanti, su tutti probabilmente quello di Lukaku, che ad oggi difficilmente verrà riscattato dai Friedkin, in quanto sembrerebbe un’operazione poco sostenibile visti i 40 milioni di solo costo del cartellino.

Proprio per questo il club capitolino monitora diverse opzioni, in particolare nel reparto offensivo, dove oltre ad un possibile erede di Lukaku serve anche un esterno che possa far rifiatare El Shaarawy. Secondo quanto riportato da Il Tempo il profilo individuato dalla società sembrerebbe essere quello di Edon Zhegrova, nazionalità kosovara classe 1999 in forza al Lille.

In questa stagione ha messo a referto sei gol in 31 presenze, un mancino che ama partire da destra, rientrando così nella descrizione di caratteristiche che De Rossi aveva fatto in conferenza una settimana fa, prima della sfida alla Juventus.