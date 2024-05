Calciomercato Roma, addio a un passo: torna a Londra

Calciomercato Roma, addio vicino: un altro club inglese lo ha messo nel mirino e lo vorrebbe far tornare nella Capitale. Ecco la situazione attorno alle sue prestazioni

L’estate scorsa era l’uomo designato per andare via: prendersi più o meno 40 milioni di euro che sarebbero serviti al general manager di allora, Tiago Pinto, di finanziarsi le operazioni di mercato. Così non è stato.

L’infortunio di Tammy Abraham ha cambiato le carte in tavola. Il centravanti inglese ha saltato praticamente tutta questa stagione e solamente da poche settimane è tornato a disposizione di Daniele De Rossi. Il legamento crociato ha fatto crack all’ultima giornata e ha stravolto non solo i suoi piani, ma anche quelli della dirigenza della Roma. Adesso però, le cose, potrebbero tornare a essere come prima. In che senso direte voi? Bene, secondo le informazioni che arrivano dall’Inghilterra non solo il Newcastle sarebbe sulle tracce dell’attaccante della Roma, ma anche il West Ham ci starebbe pensando, per quello che sarebbe proprio un ritorno a Londra.

Calciomercato Roma, il West Ham su Abraham

Secondo quanto riportato infatti da hammers.news, da quelle parti starebbero pensando a Abraham nonostante le sue condizioni fisiche al momento non siano delle migliori. Ma la situazione è in continua evoluzione e sembrerebbe che pure lui sia propenso ad un ritorno a Londra. Un pensiero, per il momento, nulla di più. Ma questa potrebbe essere un’operazione decisamente da seguire nel corso delle prossime settimane. Anche perché dentro la Roma sono pochi quelli incedibili, quelli il club vuole tenere a tutti i costi.

Non si parla di cifre, almeno per ora, nell’articolo inglese. Ma la Roma non vuole e non può scendere rispetto ad una certa cifra. Se l’anno scorso i milioni che potevano andare bene erano più o meno 40, adesso servirebbe, forse, qualcosa di meno ma non così tanto. Insomma, un Abraham corteggiato. Che potrebbe anche decidere di spingere per la soluzione londinese.