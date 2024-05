Penalizzazione dopo lo scudetto: conti irregolari

Penalizzazione dopo lo scudetto: i conti sono irregolari e sono moltissimi i capi d’imputazione. Una situazione che si chiuderà in questi tempi. La decisione

Da quelle parti hanno fatto capire, con i fatti e non con le parole, che non sono proprio ammesse delle violazioni. Soprattutto se parliamo dei conti delle società. Già in questa annata, due squadre, hanno subito delle penalizzazioni che hanno sicuramente messo a rischio la stagione. Ma non è proprio finita qui, perché altri club, nello spazio di pochissimo tempo, potrebbero subire delle decurtazioni di punti.

O, per meglio dire, potrebbero anche iniziare la stagione se il processo al quale andranno incontro dovesse essere anticipato. Difficile, sappiamo che con l’estate in mezzo molti allungano il brodo. Però in Premier League, l’anno prossimo, sia Manchester City che Chelsea rischiano grosso. I Blues, ad esempio, hanno cercato di vendere degli immobili per diminuire le loro perdite e rientrare nei parametri; i Citizens, invece, secondo le informazioni che sono state riportate da FootballInsider, dovrebbero andare a processo entro l’anno.

Penalizzazione per il Manchester City: la data del processo

Accusati di più di un centinaio di violazioni del Fair Play Finanziario, secondo la fonte citata prima, il processo contro il Manchester City si dovrebbe tenere nel prossimo mese di ottobre. E da quel momento in poi si capiranno quelle che potrebbero essere le decisioni nel merito della vicenda.

Se dovessimo tenere conto di quello che abbiamo visto fino al momento, non è esclusa una penalizzazione in corso d’opera. Però, stando a quello che hanno raccontato, una decisione finale potrebbe essere presa anche guardando la stagione successiva, quindi quella 2025-2026, che potrebbe insomma iniziare con un meno in classifica. E ovviamente tutto questo potrebbe anche invogliare Guardiola a guardare verso altri lidi. Chissà, magari anche lui vorrebbe cambiare campionato. Vedremo.