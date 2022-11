Roma, ‘doloretto’ Pellegrini e attesa Derby: “Ecco come mi sento”

Roma, arriva l’annuncio anche di Lorenzo Pellegrini dopo l’imposizione in Europa League contro il Ludogorets.

Non è stata una gara semplicissima quella di stasera, caratterizzata da plurime difficoltà e da una serie di ribaltoni che hanno certamente contribuito ad aumentare un’ansia già presente prima della gara. Questo non solo alla luce dell’alta posta in palio ma anche della reminiscenza legata all’andata e che lasciava intendere come, pur essendo la favorita da un punto di vista tecnico, la Roma dovesse distinguersi per grande attenzione e concretezza.

Qualità, quest’ultime, non sempre palesate. Soprattutto nella prima frazione di gioco e in alcune parentesi del secondo tempo, contraddistinto da una grande capacità di reazione ma anche da una predisposizione offensiva che aveva rischiato di divenire una sorta di arma a doppio taglio per Pellegrini e colleghi. La doppietta del 7 su rigore, unitamente a diverse buone prestazioni individuali e a un Nicolò Zaniolo che ha trovato il secondo gol consecutivo dopo Verona, hanno alla fine strappato l’atteso sorriso alla piazza.

Roma, annuncio di Pellegrini sul Derby e non solo: “Sto benissimo”

Quest’ultima si attende adesso una continuità importante, in vista degli impegni finali e importanti di questa chiosa allo spezzone stagionale antecedente il Mondiale. Sulle prossime gare (e in particolar modo il Derby di domenica) ha così parlato Lorenzo Pellegrini, disambiguando poi anche altre questioni di importanza non trascurabile.

“Bisogna essere sicuri di ciò che di sta facendo e sapere dove tirare. Prima dei rigori ero tranquillo e fiducioso, sapevo che sarebbe andata bene. Qualche doloretto è normale averlo, soprattutto se si gioca molto spesso come nel mio caso. Sto benissimo, adesso abbiamo tre partite fondamentali e vogliamo vincerle tutte e tre. Il risultato e ciò che accade in campo non ci influenza o disunisce. Abbiamo sempre la sensazione di essere tutti insieme anche quando le cose non vanno come vorremmo. Ho visto sempre quest’atteggiamento che apprezzo tanto“.

In vista del Derby, poi: “Dentro lo spogliatoio non devo lavorare molto in vista del derby visto che i tifosi trasmettono sempre passione e amore. Sappiamo che è una partita da giocare e da vincere. Sarà così domenica e sarà così anche in futuro. È una partita che vogliamo vincere, idem le prossime“.

Sulla ricetta per giocare meglio. “È una questione di predisposizione anche da parte nostra. Dobbiamo fare di più per giocare meglio e dominare la gara visto che abbiamo tanti giocatori, come anche me stesso, che rendono meglio quando toccano tanti palloni e gestiscono il gioco. Vedo sempre dei miglioramenti, non si può sempre puntare alla luna ma col tempo penso che questa squadra potrà togliersi delle soddisfazioni”