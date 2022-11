Roma, avversarie da brivido in Europa League: data e ora del sorteggio

La Roma approda ai sedicesimi di finale di Europa League, dove incontrerà avversarie da brividi: data e ora del sorteggio

Una serata da leoni quella della Roma contro il Ludogorets in Europa League. La squadra di Mourinho nonostante le difficoltà è riuscita a rialzarsi e a conquistare una vittoria fondamentale che permette di proseguire il cammino nella competizione europea approdando ai sedicesimi di finale. Sotto nel punteggio dopo il primo tempo, nella ripresa è entrato Zaniolo che ha cambiato la storia della partita conquistando due rigori e segnando il gol del definitivo 3-1.

Ora però per la Roma arriva la parte più difficile. Come ha detto Mourinho: “Arrivano gli squali”. Infatti nel sorteggio la Roma incontrerà una delle squadre scese dalla Champions League e i pericoli sono molteplici.

Roma, avversarie dalla Champions nell’urna: data e orario del sorteggio

Inizia la fase da dentro o fuori, anche se la partita di ieri per la Roma è stato un primo assaggio. Essendosi qualificata come seconda nel girone di Europa League dietro al Real Betis, i giallorossi ora incontreranno una delle squadre retrocesse dalla Champions League. Le possibili avversarie infatti sono: Barcellona, Ajax, Sporting Club de Portugal, Bayer Leverkusen, Salisburgo, Shakhtar Donetsk e Siviglia. Tutte squadre che come detto da Mourinho dovrebbero giocare la Champions.

Il sorteggio è in programma a Nyon lunedì 7 novembre, il giorno dopo il derby, alle ore 13 italiane. Tra le squadre scese dalla Champions League ci sarebbe anche la Juventus, ma essendo italiana non potrà incontrare la Roma. Dunque sale l’attesa per un sorteggio che la Roma spera sia benevolo