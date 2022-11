Roma, i tifosi 🤩 lo hanno fatto di nuovo: comunicato 💣 ufficiale

Il comunicato ufficiale che fuga ogni dubbio: Roma, la passione è travolgente. Il “gesto” dei tifosi non è passato inosservato.

La vittoria maturata contro il Ludogorets è stata di vitale importanza per una Roma che è riuscita a centrare la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. L’attenzione dei giallorossi, però, ora è rivolta inevitabilmente alla stracittadina contro la Lazio.

Si tratta di una gara che, come sempre, esula dalla mera sfera tecnica, per sfociare nell’alveo dei sentimenti e del contenuto emotivo. Confronto che potrebbe incanalare le stagioni delle due compagini in maniera importante. L’estromissione dall’Europa League della compagine di Sarri, con l’annessa retrocessione in Conference League, non può sicuramente passare inosservata, e contribuirà ad aggiungere pepe ad una stagione che già si preannuncia infuocata. Dopo la sconfitta con il Napoli, Pellegrini e compagni sono riusciti a risollevarsi immediatamente, espugnando il “Bentegodi” di Verona grazie alle reti nel finale di Volpato ed El Shaarawy.

Sassuolo-Roma, settore ospiti esaurito: ora è anche ufficiale

Dopo il derby, la Roma sarà impegnata nella sfida con il Sassuolo al Mapei Stadium. Gara da non sottovalutare, chiaramente, anche perché i neroverdi nelle ultime stagioni hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà tutte le big. Come comunicato dal club neroverde con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Settore Ospiti è già completamente gremito: “In merito alla gara Sassuolo-Roma, 14^ giornata di Serie A TIM, in programma mercoledì 9 Novembre alle ore 18.30 presso il Mapei Stadium, il Sassuolo Calcio comunica che la disponibilità dei tagliandi nel Settore Ospiti (Tribuna Nord) è esaurita.”

Nuova testimonianza dell’affetto con i quali i tifosi della Roma hanno manifestato (per l’ennesima volta) la loro vicinanza alla squadra. Il dodicesimo uomo in campo è un’arma su cui la Roma ha potuto far spesso affidamento, e il trend non cambierà neanche a Reggio Emilia.