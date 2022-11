Roma-Lazio decisiva, convocazione a rischio

Roma-Lazio è decisiva: la convocazione è a rischio. Si gioca tutto nelle ultime ore e il derby è la sfida che vale di più

Il derby è sempre il derby e su questo non ci sono mai stati dubbi. Ma questo ha un sapore particolare, di livello Mondiale. Non solo per tutte quelle tv e tutti qui giornalisti accreditati che questa sera saranno all’Olimpico, ma anche perché molti si giocano una possibile convocazione per la manifestazione che tra poco fermerà il campionato italiano. Qatar 2022 è alle porte, e c’è un giocatore della Roma sotto osservazione. Al momento non ha reso come lo scorso anno, ma dal Derby, così come raccontato dal Corriere dello Sport questa mattina in edicola, vorrebbe ripartire.

Si è caricato, ieri, Tammy Abraham, piazzando sui suoi profili social una foto della doppia esultanza della passata stagione nella stracittadina. Una gara che per lui potrebbe valere il Mondiale. Sì, il ct dell’Inghilterra Southgate lo terrà sotto osservazione da casa sua, cercando di capire se Tammy ha fatto quei miglioramenti richiesti per prendersi una maglia. Non da titolare, ma almeno tra i convocati della nazionale inglese.

Roma-Lazio, Abraham si gioca tutto

Si gioca tutto Tammy. Sapendo anche di farlo. Cerca la gloria di squadra e poi quella personale. Sì, perché nonostante tutto lui mette prima davanti il bene comune che quello suo. Anche se in questo momento forse lui avrebbe bisogno del supporto dei compagni per cercare di buttarla dentro. C’è anche la sfortuna che gli sta girando contro, oltre quelle che comunque sono le sue di responsabilità. Perché a Verona ha colpito due legni, il primo però è stato un suo clamoroso errore. Sul secondo invece la sorte gli ha voltato le spalle e menomale che Zaniolo era lì, pronto a spingere dentro il pallone. Tammy farà di tutto per vincere il derby. Per la squadra prima e poi per lui. E la Roma s’aggrappa alle sue qualità. Mourinho le conosce bene e non ne farà mai a meno.