Roma-Lazio, tegola last minute: si ferma l’attaccante

Tegola last minute il giorno del derby, l’attaccante non ce la fa: Mourinho costretto a chiamare un giovane della Primavera

Il tanto atteso giorno è arrivato, oggi si gioca il derby tra Roma e Lazio. Lo Stadio Olimpico farà da cornice, con gli spalti sold out e il record di incasso. Giallorossi e biancocelesti si sfideranno in un match importante sia per la rivalità cittadina che per la classifica, visto che entrambe puntano a un posto in Champions League. Quello di oggi sarà anche il derby delle grandi assenze.

Da una parte non ci saranno Paulo Dybala, Georginio Wijnaldum e Leonardo Spinazzola. Mentre dall’altra i due grandi assenti saranno Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic. Per Mourinho però arriva anche una tegola last minute in attacco.

Roma-Lazio, si ferma Shomurodov: Mourinho convoca Cherubini

Una settimana alla pausa per il Mondiale e oggi Roma e Lazio si sfidano in un derby infuocato. La vigilia ha fatto il suo per rendere la sfida ancora più avvincente, con il tutto partito dalla serata europea di giovedì dove la Roma è andata avanti in Europa League e la Lazio è scesa in Conference League. Oggi però si fa sul serio ed entrambi gli allenatori hanno preparato minuziosamente la partita a livello tattico e mentale.

Per Mourinho però è arrivata una tegola last minute. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Shomurodov non starebbe bene e dunque Mourinho avrebbe chiamato il giovane attaccante della Primavera, Cherubini. Dunque un derby dove le assenze sono protagoniste e sembrano non placarsi.