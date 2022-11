Probabili formazioni Roma-Lazio: Mourinho cambia ancora

Si accendono i riflettori sul derby tra Roma e Lazio: Mourinho cambia ancora la formazione con un asso nella manica

La capitale si ferma, oggi è il giorno del derby tra Roma e Lazio. Alle 18 le due squadre si sfideranno in un derby acceso sia dalla rivalità cittadina che dagli avvenimenti dei scorsi giorni che hanno contribuito a scaldare l’ambiente. In più lo Stadio Olimpico sarà una bolgia con l’ennesimo tutto esaurito e il record di incassi.

Mourinho e Sarri ci tengono a vincere e hanno blindato i centri sportivi per la rifinitura in vista del match. Mourinho è pronto a stupire ancora una volta per quanto riguarda la formazione titolare, con l’asso nella manica che partirà dal primo minuto.

Probabili formazioni Roma-Lazio, tornano Matic e Mancini: El Shaarawy dal primo minuto

L’ansia sale in attesa del derby della capitale tra Roma e Lazio. Le due squadre arrivano da due momenti differenti: la Roma ha ancora in circolo l’entusiasmo della vittoria contro il Ludogorets con conseguente qualificazione ai sedicesimi di Europa League, mentre la Lazio arriva dalla sconfitta contro la Salernitana e quella contro il Feyenoord che ha sancito la retrocessione in Conference League.

Umori diversi ma stessa voglia di vincere. Così per questa partita Mourinho ritroverà tre elementi fondamentali e potrebbe riservare una sorpresa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma dovrebbe scendere in campo con Rui Patricio tra i pali e difesa a tre con Smalling, Ibanez e il ritorno di Mancini. Karsdorp a destra, mentre a sinistra potrebbe partire titolare El Shaarawy visto l’ottimo momento di forma. A centrocampo Mourinho potrebbe affidarsi all’esperienza di Matic oltre al rientro di Cristante. Davanti Zaniolo e Pellegrini agiranno alle spalle di Abraham. Questa la probabile formazione:

Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Matic, Cristante, El Shaarawy, Zaniolo, Pellegrini, Abraham

Lazio: Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Vecino, Cataldi, Luis Alberto, Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni