Roma-Lazio lascia strascichi: UFFICIALI squalifica e ammenda per i giallorossi. Ecco le decisioni del giudice sportivo

Lascia strascichi il derby Roma-Lazio. Visto che oggi sono state rese note le decisioni del giudice sportivo in merito alla gara di ieri sera all’Olimpico. Sanzionata la Roma, che s’è beccata una squalifica e un’ammenda di 5mila euro. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio quelle che sono state le decisioni.

E partiamo dalla squalifica, quella arrivata dopo l’espulsione di Salvatore Foti, il vice di Mourinho. Il tecnico dovrà guardare dalla tribuna il prossimo impegno ufficiale della formazione giallorossa. Una sola giornata, con queste motivazioni: “Per avere al 23esimo del secondo tempo contestato l’operato arbitrale imprecando in maniera ingiuriosa”. Ieri, all’inizio, non s’è capito chi era stato preso di mira da Orsato nel provvedimento disciplinare. Poi nel momento in cui Foti si è allontanato dalla panchina è stata fatta chiarezza.

Roma-Lazio, c’è anche l’ammenda

La società giallorossa s’è beccata anche un’ammenda di 5mila euro con questa motivazione: “per aver suoi sostenitori, al 43esimo del secondo tempo, intonato un coro becero nei confronti di un giocator avversario; percepito dai collaboratori della Procura Federale, presenti nel recinto di gioco e posizionati in varie zone dell’impianto”. Insomma, una doppia beffa per la società giallorossa.