Calciomercato Roma, la clausola che fa saltare il banco: assist Pinto

Calciomercato Roma, proseguono i lavori in casa giallorossa per puntellare zone nevralgiche del campo. Filo diretto con il Barcellona.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Sassuolo-Roma. Il match del Mapei Stadium è chiaramente molto importante nell’economia della stagione dei giallorossi, a caccia di un pronto riscatto dopo il KO patito per mano della Lazio.

In questo frangente della stagione, la componente infortuni sta indubbiamente frenando i capitolini. I giallorossi devono fare a meno costantemente di calciatori importantissimi per lo scacchiere tattico dello Special One, che anche sulle corsie esterne si è ritrovato – complice le numerose defezioni – con una coperta improvvisamente corta. Tiago Pinto sicuramente non può non passare in rassegna le esigenze palesata dalla squadra, e a gennaio potrebbe apportare correttivi mirati per aiutare il tecnico lusitano a dosare uomini ed energie, in vista del triplo impegno campionato- Coppa Italia-Europa League.

Calciomercato Roma, Barcellona su Martinez: via libera Dalot

Uno dei profili che è ritornato a ruotare in orbita giallorossa è quello di Diogo Dalot. Il terzino lusitano, al quale lo United potrebbe estendere di un’altra stagione il contratto in scadenza nel 2023 in virtù di una presunta clausola unilaterale presente nel suo contratto, ha attirato le attenzioni di diversi club. In Italia, Dalot fa gola alla Roma ma non solo: anche il Milan e la Juve studiano con interesse la situazione, pur non avendo ancora mosso passi concreti. Fino a pochi giorni fa era il Barcellona il club maggiormente intenzionato ad affondare il colpo. Tuttavia, secondo quanto riferito da sport.es, i blaugrana avrebbero cominciato a vagliare piste alternative.

Nel ventaglio dei nomi attenzionati dal Barça, infatti, sta risalendo posizioni la candidatura del giovane Arnau Martinez, legato al Girona da un contratto in scadenza nel 2025 ma soprattutto da una clausola rescissoria dal valore di 20 milioni di euro che i catalani non avrebbero problemi a pagare. Un eventuale assalto a Martinez allontanerebbe il Barcellona dall’obiettivo Dalot, che a quel punto potrebbe entrare ancora di più in orbita Roma, almeno in linea ipotetica.