Calciomercato Roma, bomba 💣 dalla Spagna: ribaltone 🤩 in attacco

Calciomercato Roma, la Juve lo ha snobbato: stando alle ultime indiscrezioni, i giallorossi potrebbero ritornare a farci un pensierino.

Complice l’assenza di Paulo Dybala, nell’ultimo scorcio di stagione la Roma ha riscontrato non poche difficoltà a trovare la via del goal. Sebbene in diverse circostanze i giallorossi abbiano avuto il pallino del gioco in mano, non sempre sono riusciti a capitalizzare quanto creato.

Il dato relativo all’indice pericolosità in relazione alle azioni profuse, del resto, è assolutamente emblematico. Mou non sta ricevendo quelle risposte dagli attaccanti che si aspettava. Sia Abraham che Belotti non sono riusciti ad avere quell’impatto che invece ha garantito Paulo Dybala. Gennaio non è poi così lontano, e nel caso in cui si dovessero creare situazioni propizie per il reparto offensivo, è chiaro che Pinto non potrà scartarle a priori. Un’eventuale partenza di Shomurodov, sotto questo punto di vista, aprirebbe scenari importanti.

Calciomercato, anche la Roma su Depay: cosa sta succedendo

Complice le difficoltà palesate dal reparto offensivo della Roma, sorprendono fino ad un certo punto le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Catalogna. Secondo quanto riferito da El Nacional.cat, infatti, anche la Roma si sarebbe iscritta alla lista dei pretendenti per Memphis Depay. Protagonista di una lunga telenovela con i blaugrana la scorsa estate, quando è stato vicinissimo ad approdare alla Juventus, l’olandese sta vivendo quest’annata da vero e proprio separato in casa tra le fila dei catalani. Sempre più ai margini del progetto tecnico di Xavi, l’ex Lione potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di lasciare la Spagna già a gennaio. La Roma si sarebbe resa protagonista dei primi sondaggi esplorativi, per capire la fattibilità di un’operazione che comunque si preannuncia assolutamente complessa, soprattutto se Depay dovesse confermare le richieste in termini di ingaggio fatte già trapelare alla Juve.