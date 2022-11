Calciomercato Roma, scambio con il Milan: Mou detta le condizioni

Calciomercato Roma, scambio con il Milan: si fa solo alle condizioni di Mourinho. Il portoghese ha preso una posizione ben precisa.

A due giornate di distanza dalla fine di un primo spezzone stagionale macchiato da svarioni che non hanno comunque compromesso moltissimo la posizione della compagine giallorossa, non sono in pochi i tifosi a pensare anche a quelli che potrebbero essere i “regali” di Tiago Pinto a fine anno. Questo soprattutto alla luce delle diverse defezioni palesate dalla rosa in questi mesi e di diversi infortuni che andranno comunque valutati anche per comprendere se e in che modo intervenire anche a inizio 2023.

La sconfitta con la Lazio ha certamente preoccupato una città intera, alla luce di un atteggiamento e una prestazione vista forse troppe volte e non poi così dissimile da quella palesata con il Napoli circa due settimane prima. A far male, oltre che all’importanza della gara da un punto di vista di predominio cittadino e della classifica, il fatto che la compagine di Sarri mancasse dei suoi elementi più importanti e rappresentativi.

Calciomercato Roma, il Milan vuole Cristante: Mou chiede Pobega

Questo non deve comunque lenire la consapevolezza della Roma e quanto di buono fatto in questi mesi di certo non poco ricchi di imprevisti e situazioni non sempre facilissime da gestire. Tornando a quelle che potrebbero essere le mosse di mercato, non si sottovaluti quanto riferito da Calciomercatoweb.it, relativo ad un possibile scambio con il Milan. Attualmente reduce dal pareggio con la Cremonese e da una serie di risultati che hanno comunque generato un gap di 8 punti rispetto al Napoli di Spalletti, la società rossonera pensa già ai possibili rinforzi.

Tra questi, si segnala l’ex Bryan Cristante, finito anche nel mirino della Juventus nel recente passato. Seppur reduce da una prestazione non positiva contro la Lazio, il 4 rientra certamente tra i fedelissimi di Mourinho. Lo stesso mister portoghese, non a caso, si sarebbe detto disposto a dare il nulla osta solo al fronte di uno scambio ex aequo con Maldini, anche da un punto di vista tattico. Il nome più adeguato è quello di Tommaso Pobega, reduce dalla buona esperienza al Torino e certamente equiparabile tatticamente a Bryan, oltre che ad aver un valore di mercato pressoché equipollente.