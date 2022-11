Calciomercato Roma, Juventus al palo: colpaccio immediato

Calciomercato Roma, i bianconeri potrebbero essere sorpassati nella corsa al calciatore francese. Scenario a sorpresa.

La sconfitta patita contro la Lazio dovrà essere immediatamente metabolizzata dalla Roma di José Mourinho, che alla vigilia della sfida contro il Sassuolo ha inevitabilmente tenuto alta l’asticella. Al termine di un tour de force tra campionato ed Europa League che lo Special One ha affrontato dovendo fare i conti con numerose assenze, è chiaro che Zaniolo e compagni non hanno alcuna intenzione di fermarsi sul più bello.

La volontà di rimanere agganciato al treno Champions, e concludere le ultime due gare di campionato al meglio, è palpabile. Dopo la sosta per i Mondiali, però, qualche ulteriore innesto potrà arrivare dal mercato, con Tiago Punto che non a caso è già all’opera per provare a carpire eventuali occasioni intriganti. Sotto questo punto di vista, diverse sono le porte che il GM della Roma sta tenendo aperte, e che in un modo o nell’altro catalizzeranno l’attenzione mediatica.

Calciomercato Roma, opzione Arsenal per N’Dicka: lo scenario

Uno di questi è sicuramente il difensore centrale dell’Eintracht Francoforte Evan N’Dicka, autore di un’altra stagione importante con la maglia del club tedesco, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2023 che fino ad ora non è stato ancora rinnovato. Seguito da diverse big del nostro campionato – oltre alla Roma, anche il Milan e la Juve hanno effettuato sondaggi esplorativi per tastare il terreno – il classe ’99 ha mercato anche in Premier League. L’Arsenal è da tempo sulle sue tracce, e potrebbe affondare il colpo già nella sessione invernale.

A confermarlo è anche il giornalista Robin Bairner, che ha rilasciato dichiarazioni riportate da icfootballnews.com: “Possibile pista N’Dicka? Credo che per la posizione in cui si trova l’Arsenal in questo momento, tutti sarebbero interessati, anche perché si stanno giocando il titolo a quanto sembra. Ora come ora, andare all’Arsenal potrebbe rappresentare una prospettiva interessante. A tal fine, un eventuale acquisto di Ndicka potrebbe giovare alla situazione.”