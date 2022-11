Calciomercato Roma, l’incrocio è doppio: a gennaio nuovo assalto

Calciomercato Roma, l’incrocio è doppio: a gennaio probabile nuovo assalto con Pinto che potrebbe dare il via libera definitivo

L’incrocio è doppio. Non solo quello di domenica prossima all’Olimpico, in quella che sarà l’ultima gara ufficiale della stagione visto che poi ci sarà il rompete le righe per il Mondiale. Ma anche a gennaio, sul mercato, quando il Torino, secondo l’edizione odierna di TuttoSport, potrebbe tornare all’assalto per quell’elemento che la Roma inevitabilmente dovrà cedere.

Parliamo di Shomurodov, ovviamente, per il quale i granata ci hanno fatto più di un pensiero la scorsa estate ma hanno dovuto mollare la presa scontrandosi con Pinto che chiedere un riscatto obbligatorio alla fine della stagione. Una situazione che potrebbe cambiare nei prossimi mesi soprattutto perché dalle parti di Trigoria qualcuno dovrà far spazio a Solbakken pronto ad atterrare. E l’elemento maggiormente indiziato a salutare la compagnia è proprio l’uzbeko.

Calciomercato Roma, nuovo assalto Torino per Shomurodov

In giallorosso, Shomurodov, ha capito di non avere possibilità di giocare: solamente cinque presenze in stagione e nelle gerarchie dello Special One è stato pure superato da Volpato oltre che da Belotti. Lui la destinazione l’accetterebbe pure volentieri, purché trovasse un poco di spazio, ma ci sono poi quei paletti dovuti al suo acquisto che mettono Pinto in condizioni di non poter cedere così facilmente. Bene, a gennaio, comunque, le cose potrebbero cambiare in qualche modo e il gm potrebbe essere molto più leggero in questa decisione. Anche per risparmiare quell’ingaggio da 1,8 milioni di euro all’anno che Shomu percepisce.

E il Torino, secondo il quotidiano piemontese, potrebbe tornare alla carica per cercare di risolvere quei problemi in attacco che stanno mettendo in evidente difficoltà Juric. Insomma, intreccio doppio e nuovo assalto a gennaio. La valigia è pronta.