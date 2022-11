Roma-Torino, ribaltone e annuncio ufficiale. Ecco tutto quello che potrebbe succedere domani nell’ultima gara del 2022

Un vero e proprio ribaltone rispetto a quelle che erano le sensazioni di ieri pomeriggio dopo il report post allenamento da parte del Torino. Si parlava infatti del recupero di Sanabria e delle condizioni di Pellegri, uscito anzitempo nella gara contro il Bologna domenica scorsa. E tutto lasciava presagire, che per la sfida di domenica prossima prevista all’Olimpico, sarebbe stato il primo a scendere in campo contro la Roma.

Questa mattina invece il tecnico Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa. Annunciando ufficialmente che in ogni caso non sarà il primo a giocare dall’inizio. E dando speranze soprattutto al secondo che potrebbe in maniera improvvisa e clamorosa trovare una maglia da titolare già nella prossima gara contro la Sampdoria.

Roma-Torino, l’annuncio ufficiale di Juric

“Se sta bene, gioca Pellegri” ha detto Juric, ribaltando di fatto quella che sembrava una situazione già ben delineata anche per via dei problemi fisici che hanno colpito l’attaccante. Invece, esclusione le lesioni, si è evidentemente trattato di un trauma che permette all’attaccante di sperare di giocare domani e di essere quasi sicuramente in campo nella sfida alla squadra allenata da José Mourinho. Recupero lampo insomma. Recuperi veloci ai quali purtroppo non è abituato lo Special One, che quando perde un giocatore lo fa per diverso tempo visto che si tratta molto spesso di problemi muscolari e non di colpi che si riassorbono in breve tempo.