Sassuolo-Roma, il big recupera in extremis: “Valuteremo dopo l’allenamento”

Sassuolo-Roma, il big potrebbe recuperare in extremis in vista della sfida di domani. “Valuteremo dopo l’allenamento di oggi” ha detto il tecnico.

Tra poco parlerà José Mourinho in conferenza stampa, in vista della gara di domani che la sua Roma dovrà affrontare contro il Sassuolo. Questa mattina invece ha parlato l’allenatore dei neroverdi Dionisi, che ha annunciato che ci potrebbe essere un recupero in extremis, uno di quelli importanti.

Non è ancora detto che Domenico Berardi ce le faccia. Ma già il fatto che possa essere tra quelli disponibili e una notizia che forse nessuno dalle parti di Trigoria si aspettava visto quello che era stato l’infortunio di qualche settimana fa. Una ricaduta per l’attaccante appena rientrato in campo che dava l’idea, forse, che il suo 2022 fosse praticamente finito.

Sassuolo-Roma, Berardi potrebbe recuperare

A precisa domanda sulle condizioni dell’attaccante, Dionisi ha risposto in questo modo: “Non posso essere certo di questo, perché mancano un allenamento e mezzo, stiamo facendo delle valutazioni”. Insomma, delle possibilità ce ne stanno e la situazione fisica attorno al giocatore verrà valutata non sono nella seduta di allenamento che i neroverdi sosterranno nel pomeriggio ma anche domani mattina, quando probabilmente ci potrebbe essere un ultimo test per l’attaccante esterno anche della nazionale azzurra di Roberto Mancini.

Adesso si aspettano solamente le parole di Mou, per capire invece com’è la situazione in casa Roma. Lo Special One parlerà alle 15:30 e noi di AsRomalive.it vi aggiorneremo in diretta sulle parole dell’allenatore portoghese.