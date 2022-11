Roma, Abraham è un caso “Mondiale”: convocazione a rischio

Roma, Tammy Abraham a rischio: la convocazione è in bilico. E ieri Mourinho lo ha bacchettato in conferenza stampa. Le ultime sull’inglese

Il momento di Tammy Abraham non è dei più semplici. Diremmo negativo in effetti. Non solo non segna, ma il pensiero sembra essere decisamente al Mondiale. E anche ieri Mourinho, in conferenza stampa, lo ha bacchettato. “Una domanda che dovreste fare a lui” ha risposto lo Special One. Evidentemente in difficoltà in questo momento visto che si aspettava di più – così come i tifosi – dall’attaccante inglese. Un atteggiamento che comunque potrebbe anche mettere in difficoltà Southgate, il ct dell’Inghilterra, che se fino all’estate scorsa non aveva dubbi su chi portare come vice Kane, adesso di dubbi ne ha.

Un quadro di quella che è la situazione lo fa questa mattina Il Tempo, sottolineando come la concorrenza per prendersi il posto alle spalle dell’attaccante del Tottenham sia agguerrita. Tammy si giocherà un posto con due elementi che stanno facendo decisamente meglio di lui. Anche se uno di questi ha dei problemi.

Roma, Abraham rischia il Mondiale

Wilson del Newcastle e Toney del Brentford sono quelli che si giocano con l’attaccante giallorosso l’ultimo posto per la spedizione mondiale della nazionale inglese. Ma se il primo non ha nessun tipo di problema, il secondo in questo momento è sotto indagine dalla FA per calcioscommesse. E questo ovviamente potrebbe agevolare Tammy, che al Mondiale ovviamente ci vorrebbe andare, ma che dovrebbe anche pensare a segnare in Italia e soprattutto non sbagliare gol clamorosi e semplici così come successo nella gara contro il Verona.

Vedremo infine quali saranno le scelte del ct inglese che non si può comunque permettere di sbagliare nulla. Qatar 2022 è davvero alle porte ed è il momento di tirare le somme. Con Tammy che spera. Anche se adesso s’è fatta davvero dura.