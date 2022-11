Formazioni ufficiali Sassuolo-Roma, ribaltone Mou: doppia bocciatura clamorosa

Sassuolo-Roma, sono appena state diramate le formazioni ufficiali del match del Mapei stadium. Ecco le scelte di Alessio Dionisi e Josè Mourinho

Sassuolo-Roma, ecco le formazioni ufficiali della sfida del Mapei. Alessio Dionisi e Josè Mourinho hanno scelto l’undici titolare per la quattordicesima giornata di Serie A. Mancano solo due partite alla lunga sosta invernale per il Mondiale in Qatar, due gare fondamentali per la Roma. La squadra giallorossa vuole dimenticare in fretta il derby perso contro la Lazio di Sarri. Per ritrovare fiducia serviranno i tre punti sull’insidioso campo del Sassuolo, Roma che arriva al Mapei stadium orfana per infortunio del capitano Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 tornerà in campo nel 2023, complice una lesione di primo grado al flessore.

La Roma torna in campo al Mapei stadium di Reggio Emilia. Ad attendere la squadra giallorossa il Sassuolo di Alessio Dionisi. Gara importantissima per la squadra di Josè Mourinho, chiamata al riscatto dopo la prova opaca fornita nel derby. Il quarto posto dista ora due punti, vietato fare altri passi falsi. Nuovo stop in casa Roma, dopo Leonardo Spinazzola anche Lorenzo Pellegrini è costretto ai box per un problema al flessore. Si attendono risposte da Tammy Abraham e Andrea Belotti, entrambi gli attaccanti sono a caccia di gol. C’era tanta attesa anche intorno alle scelta dello Special One circa il vice-Pellegrini, ecco chi sarà il sostituto del capitano giallorosso.

Formazioni ufficiali Sassuolo-Roma, Mourinho sorprende tutti: chance per Shomurodov

Le scelte ufficiali di Alessio Dionisi e Josè Mourinho in vista della sfida del Mapei. Il tecnico portoghese sorprende tutti, relegando in panchina sia Abraham che Belotti. Chance dal primo minuto per Eldor Shomurodov, ribaltone a sorpresa nell’attacco giallorosso. :

SASSUOLO: (4-3-3) Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Harroui; D’Andrea, Pinamonti, Laurienté. All. A. Dionisi

ROMA: (3-4-1-2) Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Zaniolo, Volpato; Shomurodov. All. J. Mourinho