Due partite alla fine del 2022 del campionato italiano e arriva l’ennesimo infortunio in allenamento: salta anche Roma-Torino, torna nel 2023

Rialzarsi subito dopo la sconfitta nel derby, questa è la strada che la Roma dovrà percorrere in queste ultime due partite prima della sosta per il Mondiale. “Dobbiamo tornare a sorridere”, così Mourinho ha parlato della sfida di domani contro il Sassuolo, che sarà l’opportunità per riscattarsi subito. Poi ovviamente bisogna sempre fare i conti con le tante assenze che attanagliano la rosa giallorossa da inizio stagione.

La stagione anomala col Mondiale di mezzo, ha portato a tante partite ravvicinate e continui infortuni in Italia e all’estero. Nelle ultime ore è arrivato l’annuncio su un altro stop, che vedrà il giocatore saltare anche l’ultima partita tra Roma e Torino e tornare direttamente nel 2023.

Roma-Torino, Lukic si ferma: rientra nel 2023

La situazione infortuni in Italia e all’estero è sempre più preoccupante. Le troppe partite ravvicinate portano facilmente a infortuni muscolari. Nelle ultime ore è arrivato l’annuncio di un nuovo infortunio. Stiamo parlando di Sasa Lukic, centrocampista e capitano del Torino che, comunicato nel report dell’allenamento dalla società granata, ha subito un sovraccarico al polpaccio sinistro e non ha preso parte all’ultimo allenamento.

Affaticamento che gli farà saltare la partita di questa sera contro la Sampdoria, ma probabilmente anche quella contro la Roma. Infatti quella con i giallorossi sarà l’ultima prima del Mondiale e Lukic, qualora dovesse recuperare, difficilmente rischierebbe di scendere in campo e avere una ricaduta. Dunque per rivederlo in maglia Torino bisognerà aspettare gennaio 2023.