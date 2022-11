Sassuolo-Roma, Mourinho lo attacca: “Non è professionale”

Sassuolo-Roma, Mourinho lo attacca nelle interviste post partita: “Il suo atteggiamento non è professionale e gliel’ho già detto nello spogliatoio”

Ha parlato ai microfoni di Dazn José Mourinho. E non le ha mandate a dire come sempre ha fatto dal momento in cui è seduto sulla panchina della Roma. Soddisfatto della prestazione della squadra in generale lo Special One, al quale però non è piaciuto l’atteggiamento di un singolo che ha “vanificato il sacrificio di tutti gli altri” ha tuonato il tecnico portoghese. Non ha voluto fare il nome Mou ed ha continuato anche in questo modo.

“Lui già lo sa e gliel’ho detto nello spogliatoio. Non parlo mai di solito dopo la partita ma questa volta l’ho fatto. Mi dispiace ma stasera lo sforzo di un’intera squadra è stato tradito dall’atteggiamento di un solo calciatore. Non mi avete sentito parlare di Ibanez così dopo la Lazio perché il suo atteggiamento è sempre il top. Stasera invece uno solo ha avuto un atteggiamento poco professionale e non corretto nei confronti dei compagni”.

Sassuolo-Roma, le parole di Mourinho

Ha anche analizzato la partita, ovviamente, Mou. Che si prende il punto contro un Sassuolo “forte, che attacca gli spazi e la profondità con velocità. Una squadra difficile da affrontare” ha confermato.

Poi, Mou, ha chiuso con una battuta su Volpato, stasera in campo dal primo minuto: “Non posso chiedergli tantissimo – ha detto lo Special One – fino a un po’ di tempo fa si allenava su un campo di plastica e giocava nella Primavera che non è un campionato competitivo. Ha talento e deve crescere sicuramente”