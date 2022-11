Sassuolo-Roma, rabbia per il derby: le parole di Pinto

Il general manager della Roma ha parlato ai margini della sfida con il Sassuolo valida per la quattordicesima giornata di Serie A

La Roma in questo momento è scesa in campo a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo per la quattordicesima giornata di Serie A. I giallorossi hanno tutte le intenzioni di scrollarsi da dosso la sconfitta subita nel derby contro la Lazio. Un solo gol subito da Rui Patricio a causa di un errore di Roger Ibanez ha permesso ai biancocelesti di portare a casa tre punti, nonostante un primo tempo in evidente difficoltà. Giorni di preparazione e allenamento, questi, per arrivare al meglio a questa sfida con il Sassuolo per chiudere nel migliore dei modi il 2022.

Proprio la rabbia è stata uno dei principali argomenti toccati da Tiago Pinto ai margini della partita. Il general manager dell’area sportiva della Roma ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell’inizio della gara. Tutta la rabbia della squadra si è percepita nelle parole dell’ex Benfica, che ha fissato gli obiettivi per il club, che deve cercare di rialzare subito la testa. Il calendario molto fitto, poi, da una mano a non pensare troppo all’insuccesso.

Sassuolo-Roma, Pinto: “Dobbiamo dimostrare sul campo la nostra rabbia”

Ai microfoni dell’emittente, il general manager ha poi parlato dello stato d’animo dei giallorossi. Tanta rabbia e “incazzatura”, citando le parole del portoghese, che deve essere mostrata oggi sul campo. Una squadra ambiziosa come la Roma non ha vissuto bene la sconfitta e i due giorni che sono passati tra il derby e oggi sono stati molto pesanti.