Roma, Gazzetta a gamba tesa su Mourinho: ecco i capi d’accusa

Roma, la Gazzetta dello Sport questa mattina a gamba tesa su Mourinho: ecco i capi d’accusa allo Special One

Ieri Mourinho dopo la partita si è di nuovo sfogato. Stavolta niente arbitri, ma un proprio giocatore. E tutte le indicazioni, almeno secondo i quotidiani, portano a Karsdorp. Bene, questo ennesimo acceso dopo gara ha fatto drizzare le antenne a molti, anche alla Gazzetta dello Sport, che questa mattina ha piazzato un editoriale con tutti i capi d’accusa che secondo loro vedono protagonista lo Special One.

Un’entrata a gamba tesa. Una di quelle che lasciano il segno: “Nella Roma sta emergendo il pericoloso fenomeno del pensiero unico, quello di Mourinho. Che fa, disfa, accusa, spacca, giudica tutto e tutti, fuorché il proprio lavoro”. Nessuna autocritica, insomma, da parte del tecnico portoghese.

Roma, l’accusa di Gazzetta a Mou

“Incolpevole l’arbitro è toccato ai giocatori” sottolinea il quotidiano rosa in edicola. Passando prima per i giudizi ad Abraham “accusato di pensare al Mondiale”, poi sottolineando il “mercatino” e ieri dopo il deludente “pari con il Sassuolo, l’attenzione verso un traditore”. “Oggi ricopre tutti i ruoli, nel silenzio (anche assenso?) della società” sentenziano.

Infine anche un pensiero rivolto a quelli che sono stati gli sforzi economici dei Friedkin che “meriterebbero più attenzione e meno polemiche” si legge ancora e anche meno caos. “Non sarà mica tutta colpa di un giocatore svogliato per 35 minuti?” è invece la domanda che chiude l’articolo. Un’entrata come detto a gamba tesa nei confronti di Mourinho dal quale, al momento, non ci sarà nessuna replica. Ma già la prossima conferenza stampa, quella di presentazione alla gara contro il Torino, si preannuncia davvero pirotecnica.