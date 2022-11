Sassuolo-Roma, la moviola: “Stop tecnico immediato”

Sassuolo-Roma, Ayroldi non convince del tutto soprattutto per la gestione dei cartellini gialli. Ecco la moviola dei quotidiani

Un pareggio arrivato con due reti nel finale. Prima quella di Abraham, poi la risposta di Pinamonti. Ma soprattutto, dopo la partita di ieri, in casa giallorossa rimane lo sfogo di Mourinho contro presumibilmente Karsdorp – almeno queste sono le indicazioni arrivate dai giornali – che è stato “poco professionale” utilizzando appunto la frase detta dallo Special One. Insomma, un dopo partita caldissimo, anche perché Mou ha chiaramente detto al calciatore di trovarsi “una squadra a gennaio”.

Oltre questo comunque, c’è stata la gara, appunto. E oggi i quotidiani come al solito hanno fatto la revisione della prestazione di Ayroldi. Che non ha influito sul risultato, è evidente, ma che non ha convinto del tutto soprattutto nella gestione dei cartellini gialli. E poi esce fuori ancora una volta un altro dato di fatto. Ormai, Zaniolo, è stato preso proprio di mira.

Sassuolo-Roma, la moviola: esagerato il giallo a Zaniolo

La Gazzetta dello Sort dà la sufficienza ad Ayroldi nonostante “una decisione bizzarra” e vale a dire quella di ammonire sia Zaniolo che Laurentié. “Idue giocatori subiscono fallo evidente, non ricevono punizione, lo fanno presente e vengono ammoniti. Un po’ troppo”. Troppi, anche, gli 8 cartellini gialli sventolati durante la partita che tutto è sembrata tranne che nervosa. Animi pacati, o almeno normali per una sfida che metteva comunque in palio dei punti pesanti”.

Non arriva al 6, invece Ayroldi, secondo il Corriere dello Sport: 5 il voto del quotidiano romano all’arbitro che mette in evidenza soprattutto l’ammonizione per Mancini che sarebbe “da stop tecnico immediato”. In quell’occasione ha fermato il gioco per sventolare il giallo al difensore dopo un minimo contatto con Frattesi quando il Sassuolo era in superiorità numerica. In questo caso è andata bene alla Roma.