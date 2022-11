Calciomercato Roma, assist dall’Inter: effetto domino travolgente

Calciomercato Roma, l’eventuale colpo dall’Inter rimetterebbe il futuro del difensore nuovamente in discussione. Cosa sta succedendo.

Iniziare a programmare le prossime mosse di mercato potrebbe non essere anacronistico per i tanti addetti ai lavori che si ritrovano a dover studiare nuovi colpi per rinforzare le rispettive rose. Il tutto condito però da un’attenzione ai bilanci che non può essere assolutamente trascurata.

Ecco perché per le prossime finestre di contrattazioni potrebbero ritornare in auge piste già sondate in passato, e dalle quali a distanza di tempo si possono spuntare prezzi più contenuti. In tutto questo coacervo di possibili indiscrezioni, è chiaro che la Roma dovrebbe giocare un ruolo da protagonista, se non a gennaio sicuramente in estate. Ricordiamo che i giallorossi – come fatto trapelare dallo stesso club capitolino – hanno esaurito gli slot da destinare agli extracomunitari. Ragion per cui, per diversi profili dalla Premier, Pinto potrebbe tornare alla carica eventualmente solo in estate.

Calciomercato Roma, Tanganga-de Vrij: il Tottenham decide tutto

Non è mai sparito completamente dai radar giallorossi Japhet Tanganga. Il difensore del Tottenham è stato accostato a diversi club italiani la scorsa estate. Prima Milan, poi Inter e a ruota la Roma hanno provato a capire la fattibilità di un’eventuale operazione, scontrandosi però con la posizione del club inglese. A distanza di mesi qualcosa potrebbe essere cambiato. Stando a quanto riferito da Football Insider, infatti, già nella sessione invernale di gennaio il Tottenham è intenzionato a dare la caccia ad un nuovo centrale. Il prescelto di Conte è Stefan de Vrij, che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza con l’Inter nel 2023 e che è in odore di cessione.

Conte conosce molto bene il difensore olandese, avendo contribuito alla sua esplosione nella comune esperienza in nerazzurro. Il tecnico salentino avrebbe chiesto alla dirigenza uno sforzo nel mercato di gennaio, per rimpolpare diverse zone del campo che fin qui hanno palesato delle difficoltà. Chiaramente un eventuale innesto di de Vrij, se non un’anticamera, potrebbe comunque rappresentare un indizio importante sulla possibile cessione di Tanganga che, ribadiamolo, potrebbe diventare obiettivo concreto della Roma solo a partire dalla prossima estate.