Calciomercato Roma, stagione da incubo e ritorno di fiamma

Nonostante l’inizio di stagione da incubo caratterizzato dagli infortuni c’è il ritorno di fiamma sul mercato

La lunga pausa per i Mondiali in Qatar è ormai arrivata. La Roma domenica affronterà il Torino all’Olimpico e poi ci si rivedrà direttamente a gennaio per la seconda parte della stagione. Inevitabilmente è alle porte anche il calciomercato invernale che si aprirà a inizio gennaio e sul quale la Roma potrebbe intervenire per cercare di colmare alcune lacune nella rosa a disposizione di Mourinho.

In particolare da tempo la Roma cerca un centrale difensivo in più, che visto il 3-5-2 utilizzato dal tecnico portoghese sarebbe fondamentale per la lunghezza della rosa. La soluzione potrebbe arrivare dalla Germania, dove una vecchia fiamma potrebbe tornare nel mirino giallorosso.

Calciomercato Roma, Klostermann la soluzione per la difesa

La Roma è sempre alla ricerca di un difensore centrale per completare il reparto difensivo. Un ruolo che Mourinho cerca di rinforzare da quando è arrivato, ma le dinamiche legate agli infortuni lo hanno sempre impedito. A gennaio dunque i giallorossi potrebbero tornare alla ricerca di un centrale per il tecnico portoghese.

Secondo quanto affermato da Marwan Hammami a ‘Tele Radio Stereo’, la Roma potrebbe tornare a pensare a Lukas Klostermann, difensore del Lipsia già in passato nel mirino e che in questo inizio di stagione ha giocato solo due partite a causa di un grave infortunio. Il suo contratto col club tedesco scadrà nel 2024 e potrebbe tornare nel mirino della Roma per rinforzare la difesa.