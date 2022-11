Calciomercato Roma, ‘colpo’ in difesa: manca solo la firma

La Roma mette a segno un colpo importante in difesa per il futuro della rosa: adesso manca solo la firma del contratto

Manca solo una partita al termine del 2022 di Serie A, dove la Roma affronterà il Torino in un Olimpico nuovamente sold out. Quindi tra le mura giallorosse è già arrivato il momento di fare dei ragionamenti sul futuro della rosa, visto che anche il calciomercato invernale è ormai alle porte e ci sono diverse lacune al momento tra le file romaniste.

Nel frattempo bisogna anche risolvere la grana legata ai rinnovi di contratto in scadenza nel 2023, ma anche per quelli in scadenza nel 2024 visto che è sempre meglio prevenire per evitare situazioni spiacevoli. Per la Roma però un primo colpo importante è arrivato in anticipo. Si lega ai giallorossi per un altro anno, obiettivo già raggiunto.

Calciomercato Roma, Smalling raggiunge le 20 presenze: scatta il rinnovo automatico

Tiago Pinto è al lavoro da tempo su due campi in casa Roma: trovare rinforzi per il calciomercato di gennaio e cercare di blindare i giocatori con i rinnovi di contratto. Una prima grana per il club romanista viene risolta automaticamente.

Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, mercoledì contro il Sassuolo Chris Smalling ha raggiunto la ventesima presenza stagionale con la Roma, facendo scattare automaticamente il rinnovo di contratto fino al 2024. Quella delle presenze infatti era una clausola presente nel contratto del giocatore inglese, che sarebbe scaduto nel 2023. Essendo stata già soddisfatta, porta al prolungamento di un altro anno. Dunque una certezza in più per Mourinho che sa ora di poter contare su Smalling per un altro anno almeno.