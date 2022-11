Roma-Torino, ufficiale l'arbitro: il VAR evoca brutti ricordi

Roma-Torino, sarà Rapuano ad arbitrare l’ultima partita del 2022 della formazione giallorossa. Ma c’è l’incubo Var per Mourinho

Sarà Rapuano ad arbitrare l’ultima partita del 2022 della formazione giallorossa, quella in programma domenica pomeriggio all’Olimpico. Gli assistenti saranno Berti e Vono mentre, come quarto uomo, è stato designato Piccinini.

Un solo precedente per il direttore di gara con la Roma, targato più di un anno fa quando all’Olimpico la squadra dello Special One ebbe la meglio sull’Udinese per uno a zero. E non senza macchie, comunque: visto che ha espulso Pellegrini prima del derby. Una decisione discutibile, a dir poco. E tutti noi la ricordiamo. Il “problema”, comunque è un altro , sarà al Var. Infatti c’è Nasca al monitor mentre Avar Guida.

Roma-Torino, quel precedente al Var con Nasca

E c’è un precedente di certo poco incoraggiante con Nasca. Siamo nel 2022 e la Roma sta giocando in casa contro il Genoa quando Zaniolo, allo scadere, trova una rete importante che stappa una partita decisamente bloccata che la Roma con quella rete arrivata allo scadere avrebbe portato a casa. Ma succede qualcosa di imponderabile, visto che Nasca, anche in quel caso al monitor, vede un pestone di Abraham e richiama Abisso a rivedere l’azione. In una partita che era filata liscia e che comunque era stata arbitrata senza fischiare più di tanto, il giallo arriva in coda con la decisione finale di fischiare fallo dell’inglese e dare punizione a Genoa. Che di quel punto poi se ne farà ben poco, visto che comunque i liguri sono scesi ugualmente. Ma tant’è, per l’ultima dell’anno non poteva andare in maniera diversa.