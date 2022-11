Calciomercato Roma, offerta da capogiro: l’Arsenal ha rotto gli indugi

Calciomercato Roma, l’offerta è da capogiro e spegne i sogni di gloria delle squadre italiane. Tutti i dettagli.

L’ultimo scoglio prima della sosta per i Mondiali per la Roma di Mou è rappresentato dal Torino di Ivan Juric. La compagine di José Mourinho – che potrebbe avere a disposizione anche Paulo Dybala almeno per uno scampolo di partita – vuole invertire subito la rotta, per non rimanere confinata nei meandri delle proprie paure.

Per tanti sarà l’occasione di mettersi in gioco, e provare a cambiare gerarchie ancora in fieri. Il confronto con i granata sarà visto da vicino anche da Tiago Pinto, che nel frattempo lavora sotto traccia su diverse fronti, a caccia dell’occasione propizia sul mercato. Del resto il GM della Roma non è nuovo ad affari di questo genere, avendo già perfezionati colpi del calibro di Dybala e Wijnaldum. Sebbene non siano ancora di stretta attualità, è chiaro che le voci di mercato monopolizzeranno l’attenzione mediatica nelle prossime settimane.

Calciomercato Roma, blitz dell’Arsenal per Asensio

Nelle scorse settimane dalla Spagna sono ritornati ad accostare con una certa insistenza alla Roma il profilo di Marco Asensio. L’esterno offensivo in forza al Real Madrid è legato ai Blancos da un contratto in scadenza nel 2023, che non è stato ancora rinnovato. A dispetto del gelo tra le parti che sembrava palesarsi fino a qualche settimana fa, la sensazione è che i Blancos possano sottoporre al calciatore e al suo entourage un’offerta per il rinnovo di contratto a stretto giro di posta. Tuttavia, le Merengues dovranno fare i conti con un avversario da non sottovalutare.

Come riferito da El Nacional, infatti, l’Arsenal sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta da 10 milioni di euro a stagione per far saltare il banco. Qualora queste cifre dovessero essere confermate, i Gunners metterebbero la freccia e balzerebbero in pole position nella corsa all’iberico, che ancora non ha sciolto le riserve sul suo futuro.