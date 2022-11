Calciomercato Roma, svolta 🤩 Pinto: ‘assist-man‘ goleador 💣 nel mirino

Calciomercato Roma, i fari degli scout giallorossi sono puntati in Svizzera: Tiago Pinto monitora con attenzione l’elvetico.

Complice l’infortunio di Gini Wijnaldum, nel primo scorcio di stagione José Mourinho è stato quasi costretto a schierare con continuità sia Matic che Cristante in mediana. Tuttavia, come ammesso dallo stesso Special One in più di una circostanza, si tratta di due calciatori che per caratteristiche si somigliando molto.

Non è un caso che contro squadre dal centrocampo poliedrico, i giallorossi siano andati spesso in difficoltà . Le provi convincenti di Camara hanno tolto una parte delle castagne dal fuoco, ma è chiaro che servirà ben altro per provare a restare aggrappati al treno Champions. E così, in attesa del recupero a pieno regime di Wijnaldum, un aiuto potrebbe arrivare dalle prossime finestre di calciomercato. Tra le esigenze dei giallorossi, infatti, ci potrebbe essere anche il profilo di un centrocampista abile negli inserimenti e con una buona visione di gioco.

Calciomercato Roma, fari puntati su Rieder: Pinto in azione

Caratteristiche che sembrano sposarsi bene con il profilo di Fabian Rieder, astro nascente del calcio svizzero. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il giovane centrocampista elvetico in forza allo Young Boys avrebbe calamitato anche l’interesse della Roma, che avrebbe cominciato a sondare la situazione. In passato Rieder era stato accostato – tra le altre – anche ad Atalanta ed Udinese, che per svariati motivi non hanno affondato il colpo, preferendo temporeggiare. Dietrofront che potrebbe rivelarsi fatale per le squadre italiane. Legato allo Young Boys da un contratto in scadenza nel 2025, Rieder in questa stagione ha messo a referto già 3 reti, dispensando anche 6 assist. Prestazioni che ne hanno indubbiamente fatto lievitare la quotazione di mercato, che adesso si aggira sui 10 milioni di euro.