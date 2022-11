Transfer Room, l’ultima frontiera del calciomercato: Roma protagonista

L’iniziativa che vede coinvolta anche la Roma che stravolge le modalità canoniche degli affari di calciomercato. Ecco la nuova iniziativa.

La quindicesima giornata di Serie A che è ormai entrata nel vivo è l’ultimo turno prima della sosta per i Mondiali. La Roma se la vedrà con il Torino di Juric, in una gara molto importante per la stagione dei giallorossi, che devono provare a risollevare la china ed invertire il trend in chiaroscuro. La sosta per i Mondiali rappresenterà un ottimo banco di prova per gli addetti ai lavori anche in chiave mercato.

La sessione invernale di contrattazioni comincerà soltanto a gennaio, ma è chiaro che dirigenti, agenti ed intermediari avranno modo di lavorare sotto traccia sfruttando proprio l’interruzione dei Campionati. In un mondo sempre più tecnologico, è chiaro che anche il modo di imbastire le trattative va incontro a sensibili cambiamenti, adeguandosi ai tempi. E così, potrebbe non essere fuorviante passare in rassegna l’ultima iniziativa di cui diversi club di Premier League si sono resi fautori, e che coinvolgerà anche alcune squadre di Serie A, tra cui la Roma.

Il calciomercato come non lo avete mai visto: Roma e Juve invitate al Transfer Room

Si chiama Transfer Room l’ultimo, originale modo, che consentirà agli addetti ai lavori di effettuare sondaggi esplorativi in merito ai calciatori per cui imbastire eventualmente una trattativa. Si tratta di una sorta di una piattaforma di mercato online lanciata nel 2017, che ha già contribuito a perfezionare circa duemila trattative. Come riferisce il Daily Mirror, più di 650 club di 60 paesi e 100 campionati lo hanno utilizzato. I rappresentanti dei vari club invitati (City, United, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Juve, Roma Lione e tanti altri) avranno la possibilità di tenere 12 minuti di conversazione faccia a faccia. L’idea è nata con l’intento di escogitare una sorta di “sito di incontri”, per dare l’opportunità ai dirigenti di entrare in contatto, direttamente o indirettamente, con un numero importante di calciatori. Il tutto a portata di click. Sarà molto più facile scorgere i dossier dei vari calciatori, consultarli e magari depennarli o salvarli nella propria wish-list. L’evento in questione si svolgerà a Berlino dal 14 al 16 novembre.