Roma, emergenza Karsdorp e intervento immediato: è già successo

Roma, intervento immediato ed emergenza Karsdorp dopo le parole di Mourinho: è già successo in passato.

La vicenda José-Rick ha certamente rappresentato una delle questioni maggiormente discusse e chiacchierate all’ombra del Colosseo nel corso di questi giorni. Essa si è aggiunta ad un già non esile corpus di emozioni e pensieri non proprio felici, generati dal pareggio in extremis di Pinamonti dopo l’esplosione di gioia targata Abraham che sembrava poter archiviare prontamente quanto accaduto durante il derby di domenica scorsa.

Quanto accaduto è invece poi purtroppo noto a tutti, con una Roma che ha in settimana perso altri due punti sul proprio cammino e ha poi visto abbattere su sé stessa una massiccia quantità di notizie e confronti legati alle parole spese da José Mourinho su un giocatore da lui definito traditore e poco professionale. L’equazione con Karsdorp è stata generata poco dopo, alla luce della prestazione non brillante dell’olandese e dell’atteggiamento già non proprio deontologico di Rick dopo la sostituzione nel Derby.

Roma, intervento diretto del club nella frattura Mourinho-Karsdorp

Quando si affronta questa questione, è però sempre bene evidenziare un’assioma fondamentale. Mourinho non ha mai esplicitato nome alcuno ma è stato al contempo capace di dividere la piazza tra chi abbia considerato il suo atteggiamento giusto o chi (Sabatini docet) abbia visto nel suo modus operandi una scelta poco felice nei confronti del giocatore (di chiunque si tratti) coinvolto.

Fatto sta che, come raccontatovi anche in mattinata, la questione ha certamente interessato anche aspetti legati al mercato, con l’emersione di rumors circa possibili addii a gennaio e l’interesse di una Juventus alla ricerca di un valido sostituto di Cuadrado. Ad oggi, però, merita di essere riportata anche la ricostruzione de “Il Messaggero”, a detta delle cui penne la Roma starebbe cercando di ricomporre la frattura creata tra il giocatore e mister Mourinho, soprattutto per una questione emergenziale. Escludere Karsdorp dalle gerarchie significherebbe avere il solo Celik come terzino di ruolo.

Vedremo se la diplomazia porterà i frutti sperati, ciò che è certo è che non è la prima volta in cui il club venga a distinguersi per un atteggiamento del genere. Era già capitata dopo la triste trasferta norvegese contro il Bodo/Glimt. Ad essere coinvolti, in quel caso, Diawara e Mayoral.