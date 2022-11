Roma, tegola per Mourinho: torna a febbraio

Roma, Mourinho senza pace: serve un altro mese al giocatore per tornare a disposizione dello Special One. Si allungano i tempi

Ieri da Trigoria sono decisamente arrivate delle buone notizie per quanto riguarda il fronte Dybala: la Joya si è allenata parzialmente con i compagni e domani senza dubbio sarà almeno in panchina contro il Torino. In tutto questo è anche arrivata l’ufficialità della convocazione per il Mondiale da parte di Scaloni. Un video pubblicato dalla federazione argentina ha sciolto i dubbi: nel momento in cui il ct dell’albiceleste ha annunciato gli attaccanti, dopo Messi, ha pronunciato il nome di Dybala. Un sospiro di sollievo per il giocatore.

Insomma, uno degli infortunati ormai è guarito e si spera che a gennaio possa essere a completa disposizione di Mourinho. Ma sulle testa dello Special One, almeno secondo le informazioni che sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, si potrebbe abbattere un’altra tegola che riguarda quello che è un infortunato di lungo corso: Wijnaldum infatti avrebbe bisogno di un altro mese di tempo.

Roma, tegola per Mou: l’olandese torna a febbraio

Se fosse stato nelle migliori condizioni fisiche, anche Wijnaldum avrebbe partecipato al Mondiale con la maglia dell’Olanda. Ma ad agosto s’è fatto male e s’è subito capito che le sue condizioni non gli avrebbero permesso di presenziare in Qatar. Mourinho sperava di averlo a disposizione già il prossimo 4 gennaio, quando la Roma riprenderà a giocare in Serie A, ma secondo il quotidiano rosa i tempi si potrebbero allungare di un altro mese.

La partita giusta per vedere finalmente in campo dovrebbe essere quella contro l’Empoli all’Olimpico. Tempi lunghi insomma, impronosticabile pure, per un giocatore che avrebbe potuto dare tanto alla causa giallorossa e che invece non potrà, a quanto pare, mettersi immediatamente a disposizione.