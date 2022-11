Roma, Karsdorp rompe il silenzio: messaggio social enigmatico

Roma, l’annuncio social di Rick Karsdorp al fischio finale non passa inosservato. Il difensore continua a calamitare l’attenzione mediatica.

Serviva una vittoria importante alla Roma di José Mourinho per invertire l’ultimo trend. Ed invece, all’Olimpico i giallorossi non sono andati oltre un timido 1-1. Nuova frenata dunque per Dybala e compagni, sebbene l’ingresso in campo dell’attaccante argentino abbia rivitalizzato in maniera importante il reparto offensivo.

Un pareggio che i granata sono stati bravi a costruirsi per una gestione ordinata della gara soprattutto nei primi 70 minuti di gioco. I cambi di Mourinho, poi, hanno chiaramente ribaltato in maniera importante i valori in campo. Le forze fresche dalla panchina hanno offerto nuova linfa alla Roma, che però non è riuscita a ribaltare il match. Al momento della comunicazione delle formazioni ufficiali, l’attenzione si è immediatamente concentrata sulla scelta di Mou di non portare Karsdorp neanche in panchina. Il terzino olandese non è stato convocato per la sfida con i granata. Nel post partita, Mou ha preferito glissare sulle reali motivazioni della sua scelta, che chiaramente non può non fare rumore.

Roma, Karsdorp sui social alimenta il “caso”

Pochi minuti dopo il triplice fischio del direttore di gara che ha sancito la fine di Roma-Torino, sui social Karsdorp ha postato un’Instagram Story nel quale si vede un cuore giallo ed uno rosso (infranto). Ma non solo. Poco sotto è visibile l’emoji della faccina sconsolata. Un indizio sulla frattura con l’ambiente? Impossibile dirlo con certezza. Secondo le tempistiche, infatti, il difensore potrebbe anche essersi riferito alla mancata sconfitta dei suoi compagni.

Ad ogni modo, la situazione legata al terzino della Roma andrà approfondita nel corso delle prossime settimane. La sosta per i Mondiali sotto questo punto di vista può in un certo senso agevolare la risoluzione della situazione, in un senso o in un altro. Le voci di mercato continuano a susseguirsi con una certa insistenza, e volente o nolente il caso andrà chiuso.