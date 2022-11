Erede Karsdorp in Serie A, scippo immediato a Inter e Juve

La Roma deve cercare un erede di Karsdorp per la fascia destra dopo la rottura con Mourinho: scippo a Inter e Juve in Serie A

Inizia la pausa per il Mondiale in Qatar e si avvia anche la riflessione sul futuro della Roma. Nelle ultime settimana nell’ambiente giallorosso il nervosismo ha fatto da padrone indiscusso, portando poi agli sfoghi di Mourinho sia dopo il pari col Sassuolo che dopo la partita di ieri contro il Torino. Proprio ieri a essere stato escluso dalla partita è stato Rick Karsdorp, non convocato e volato in Olanda con la famiglia per vacanza.

Tra il giocatore e Mourinho ormai il rapporto si è logorato e l’opzione più probabile ormai sembra essere l’addio di Karsdorp a gennaio. Così la Roma si deve mettere in moto per cercare un sostituto dell’olandese e potrebbe trovarlo in Serie A. ‘Scippo’ a Juventus e Inter.

Calciomercato Roma, Singo l’idea per il post Karsdorp: sfida a Juventus e Inter

Il futuro di Rick Karsdorp ormai sembra essere lontano dalla capitale. Così Tiago Pinto oltre a trovare una nuova sistemazione all’olandese dovrà anche cercare un suo erede per la fascia destra. L’idea potrebbe arrivare proprio grazie alla partita di ieri.

Infatti Tiago Pinto potrebbe pensare a Wilfried Singo, terzino destro del Torino che ieri, dopo essere subentrato a Vojvoda, con la sua velocità ha messo in difficoltà la retroguardia della Roma, servendo anche l’assist per il gol di Linetty. Contratto in scadenza nel 2024 e Juventus, Inter e Milan che da tempo lo osservano con interesse. Dunque la Roma dovrà fare i conti con le big italiane per riuscire a strappare Singo al Torino, magari già a gennaio.