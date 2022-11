TV PLAY | Mourinho sotto attacco: “La Roma non va da nessuna parte”

Roma, annuncio in diretta e sentenza sui giallorossi di Mourinho. Ecco le sue parole.

La chiosa a questa prima parte stagionale non è certamente stata delle più felici per i capitolini, rei di essersi distinti per l’ennesima prestazione blanda anche contro il Torino. Al netta della consapevolezza relativa alle difficoltà palesate già in precedenza sul fronte offensivo e di molte di gioco prodotta, fino a fine ottobre i capitolini avevano comunque maturato un bottino che permetteva loro di vantare una posizione in classifica abbastanza buona.

Se si esclude la trasferta di Verona e l’imposizione decisiva contro il Ludogorets, invece, dall’ultima settimana del mese scorso Pellegrini e colleghi hanno dissipato diverse occasioni per poter migliorare il proprio status in Serie A. Questo a partire dallo scacco contro il Napoli, premonitore di quella sconfitta di otto giorni fa contro una Lazio decimata da infortuni e squalifiche ma brava a imporsi cinicamente contro una squadra che, da quel momento in poi, ha deluso ancor di più.

Roma-Torino, Viviano non ha dubbi: “Non andranno da nessuna parte”

La reazione a Reggio Emilia, qualora ci fosse stata, ha rappresentato una minima porzione di quella che si sarebbero aspettati i tifosi, accorsi in massa anche al Mapei ma costretti a sorbirsi il pareggio quasi in extremis di Pinamonti dopo la rete potenzialmente decisiva di Tammy Abraham. Il prosieguo è poi, purtroppo, storia. Dalle parole di Mourinho sulla scarsa professionalità di un giocatore alla nascita del caso Karsdorp e la sortita dell’olandese nella mattinata di ieri.

Il momento non proprio semplice è stato analizzato ai microfoni di Tv Play da Emiliano Viviano, così espressosi sul canale Twitch di Calciomercato.it poche ore dopo il deludente pareggio di Matic contro il Torino di Juric. “Sarri aveva assenze importanti e ho anche visto poca cattiveria da parte di qualcuno, a differenza di una Juventus che si è rivelata invece agguerrita. Sul fronte Roma, dico che ho visto una brutta squadra e che non mi aspettavo giocasse così male a questo punto del campionato. Non so cosa stia succedendo ma se continuano su questa strada gli uomini di Mourinho non andranno da nessuna parte“.