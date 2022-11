Calciomercato Roma, bivio e scadenza 2024: la Juventus lo prenota a gennaio

Calciomercato Roma, bivio e scadenza nel 2024: la Juventus pronta a dare un’accelerazione decisiva e prenotarlo così già a gennaio.

Non che in questo momento sia una priorità per la Roma, che è ben contenta di quelle che sono le prestazioni del titolare e tranquilla, inoltre, di quello che è il sostituto. Ma così come ASRL vi ha raccontato nelle scorse settimane, è indubbio che Pinto ha aperto l’agenda per segnare i nomi di quelli che potrebbero essere i profili interessanti per un ruolo delicato come quello del portiere.

Se Rui Patricio comunque garantisce continuità ed esperienza, prima o poi il portoghese vista la carta d’identità, dovrà salutare e la Roma non vorrebbe trovarsi impreparata a questa evenienza. Ecco perché sul taccuino del gm ci sono finiti due profili italiani che stanno facendo bene: uno è Carnesecchi della Cremonese, l’altro è Vicario dell’Empoli. Ed è proprio su quest’ultimo che anche la Juventus ci ha messo gli occhi addosso.

Calciomercato Roma, Vicario per il dopo Szczesny

Partiamo da quello che è un presupposto importante: la Roma non ha mai intavolato una trattativa con l’Empoli. Cosa che invece secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina potrebbe fare decisamente la Juventus che ha il contratto di Szczesny in scadenza nel 2024 e che praticamente ha fatto lo stesso pensiero di Pinto. Per accelerare i tempi e battere quella che potrebbe essere la concorrenza la prossima estate, Cherubini vorrebbe presentarsi in Toscana a gennaio e prenotare Vicario così come ha fatto con Gatti lo scorso anno.

Insomma, un’accelerazione decisiva per il portiere che potrebbe “costringere” Pinto a virare verso altri lidi. Anzi, verso quell’altro lido che porta il nome di Carnesecchi: un portierino giovane ma già con esperienza nella massima serie. Vedremo. Al momento però Rui Patricio e Svilar lasciano dormire sonni tranquilli.