Serie A, classifica stravolta: Roma a un punto dal Napoli

Spunta la classifica della Serie A completamente stravolta. La Roma è in seconda posizione, a meno uno dal Napoli capolista: ecco il dato sorprendente

Le competizioni nazionali sono ufficialmente in pausa per lo svolgimento del Mondiale in Qatar. La Roma è reduce da tre gare senza vittorie in Serie A, che hanno visto la squadra giallorossa scendere al settimo posto in classifica. La settimana precedente alla sosta ha visto la Roma collezionare la sconfitta nel derby e due pareggi consecutivi contro avversarie da cui ci si aspettavano i tre punti. La stagione giallorossa riprenderà nel 2023, con la sfida al Bologna in casa per la squadra di José Mourinho. Intanto spunta una classifica che stravolge le attuali posizioni della Serie A.

Nelle prime quindici giornate di Serie A la Roma ha totalizzato 27 punti complessivi. La classifica vede la squadra giallorossa al settimo posto nel campionato italiano, a pari punti con l’Atalanta di Gasperini. Otto vittorie, quattro sconfitte e tre pareggi per la squadra allenata da José Mourinho, che ha salutato il 2022 con l’1-1 maturato allo stadio Olimpico contro il Torino. La squadra giallorossa tornerà in campo ad inizio 2023 contro il Bologna, e sarà assente proprio lo Special One per squalifica. Il portoghese, che aveva lanciato un appello all’autocritica verso i propri calciatori, spera di risolvere diversi problemi per il rientro in campo dopo il Mondiale.

Serie A, la classifica degli “expected goals”: Roma a meno uno dalla vetta

Uno dei punti più critici resta la scarsa incisività in attacco della Roma, e la classifica degli “expected goals” lo sottolinea ancora una volta. Secondo le statistiche di “SerieA xG”, che prendono in esame la quantità di occasioni create da ogni squadra, la Roma dovrebbe occupare la seconda piazza in Serie A. La squadra giallorossa si troverebbe così ad un solo punto dal Napoli di Luciano Spalletti, che veleggia in solitaria a + 8 punti da Milan. Il dato è estremamente interessante e sottolinea la mancanza di lucidità negli ultimi metri d’attacco della squadra giallorossa. A salvarsi è il solo Paulo Dybala, che ha già trovato in stagione 7 reti in dodici presenze. Mancano all’appello le reti di Tammy Abraham ( solo 4 finora) ed Andrea Belotti, il Gallo è fermo a due marcature in stagione.