Calciomercato Roma, il “nuovo Tevez” nel mirino: sfida in Serie A

Calciomercato Roma, il “nuovo Tevez” nel mirino: è sfida in Serie A per l’attaccante che è rimasto in Argentina ma che presto potrebbe arrivare in Europa

Nello scorso mese di giugno, quando la Roma ci aveva già messo gli occhi addosso, le parole dell’agente del giocatore avevano freddato Pinto: “Preferiamo il Porto” aveva detto Martin Sendoa. Poi il Porto non s’è presentato con l’offerta giusta e Facundo Farias, attaccante argentino del Colon, è rimasto nel club che sa comunque che molto presto lo perderà.

Uno con le sue qualità, spiega la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, molto presto arriverà in Europa. E in Italia, non solo i giallorossi ma anche Atalanta e Sassuolo ci hanno messo gli occhi addosso. Un attaccante, Farias, che assomiglia al Papu Gomez per le caratteristiche che possiede: qualità, baricentro basso, e possibilità di occupare tutti quelli che sono i ruoli lì davanti. Anche se il suo agente, alzando un poco il tiro, lo ha definito il “nuovo Tevez”.

Calciomercato Roma, sfida in A per Farias

Il pensiero dell’agente è sicuramente un poco di parte e su questo non ci sono dubbi. Ma il quotidiano sottolinea ancora come per la mentalità vincente che Farias ha mostrato in questa sua breve carriera, non è secondo a nessuno. Sì, certo, forse ci potrebbe essere qualche problema alimentare sicuramente da sistemare, visto che il soprannome “El Gordo” è tutto dire. E mette in evidenza quelle che sono le passioni del 20enne: cibo pesante e bevande zuccherate. Ma a chi non piacciono? Certo, bisognerebbe sicuramente migliorare. Ma il tempo c’è.