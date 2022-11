Calciomercato Roma, Maldini sfida ⚔ Pinto per il colpo in mezzo 🎯

Calciomercato Roma, Paolo Maldini sfida Pinto per il colpo a gennaio. Il Milan sarebbe pronto ad avviare i contatti per la finestra invernale

Paolo Maldini sfida Pinto per il colpo a gennaio. Anche il Milan infatti pensa a quell’elemento che il gm della Roma ha messo nel mirino da un poco di tempo e del quale vi abbiamo parlato a più riprese. Soprattutto perché il portoghese avrebbe messo in preventivo, proprio in questo periodo di stop del campionato per il Mondiale in Qatar, di incontrare non solo l’entourage del calciatore – che avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento in giallorosso – ma anche il Lione, proprietario del cartellino.

Aouar, in poche parole, è diventato un obiettivo anche del Milan secondo le informazioni riportate dal giornalista Ekrem Konour, con il direttore dell’area tecnica della squadra di Pioli pronto a mettersi in contatto con i colleghi francesi per capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Roma, anche il Milan su Aouar

La fattibilità, ve lo anticipiamo noi, c’è. Non solo per quanto riguarda il Milan ovviamente ma anche e soprattutto per la Roma che si è mossa in anticipo verso il giocatore. Aouar va in scadenza di contratto e anche se non ha chiuso le porte al rinnovo, dà la sensazione di voler cambiare aria. Nell’ultima sua uscita infatti il centrocampista ha sottolineato come per lui, i primi mesi di questa stagione quando ancora c’era Bosz in panchina, sono stati davvero difficili. E anche se con Blanc le cose sono cambiate, il passato non viene di certo dimenticato così facilmente.

La Roma ha pensato – e pensa al calciatore – soprattutto per la questione contratto che, essendo in scadenza, potrebbe liberare il francese a parametro zero. Ma Pinto potrebbe anche decidere di versare un indennizzo nelle casse del Lione per portarlo subito a Trigoria.