TV PLAY | Voci su Abraham, Roberta Pedrelli fa chiarezza

Roberta Pedrelli a TV PLAY rompe il silenzio sulle voci che l’hanno “accostata” a Tammy Abraham. Ecco quanto dichiarato.

Definire incolore la prima parte di stagione di Tammy Abraham sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. L’attaccante della Roma sta riscontrando non poche difficoltà a ritrovare quella continuità di prestazioni e di goal che non troppi mesi fa avevano alimentato i sogni di gloria dei giallorossi.

La mancata convocazione di Southgate per i Mondiali ha rappresentato il fisiologico corollario del periodo no di Tammy, al quale Mou non ha lesinato frecciate nell’ultimo periodo, a causa di quella che Roberta Pedrelli ha definito come “un’involuzione assolutamente drammatica“. Alcune voci circolate nel magmatico vortice della Capitale avevano vagheggiato un possibile flirt proprio tra Abraham e la Pedrelli. Rumours smentiti prontamente dalla showgirl, che nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TV PLAY ha prima parlato del periodo che sta attraversando Abraham:

PERIODO DI FORMA ABRAHAM – Involuzione assolutamente drammatica. Se dipende da una condotta non proprio da monaco per riprendere le parole di Wijnaldum, magari si facessero compagnia, così mediano e trovano un equilibrio. Uno fa il monaco e l’altro scopre la movida romana. Secondo me dimentichiamo qualcosa. Tammy non giocava in Lapponia, ma a Londra, e mi sembra ci sia la movida. Qual è la distrazione di Tammy? Le donne, la città, il clima? Ci leggo più il fatto che si sia lasciato scioccare dal mancato arrivo dei goal, che sapeva che avrebbe portato ad una mancata convocazione al Mondiale.

Città Roma – “Da chi si deve far affascinare? Troppi si sono lasciati distrarre, anche campioni che la Roma ha avuto. Non penso che solo a Roma esistano distrazioni. Un po’ scioccato dall’essere uscito tra i fischi?

La Pedrelli ha poi avuto modo di smentire in maniera lapidaria le voci relative ad un possibile “avvicinamento” ad Abraham:

VOCI SU ABRAHAM – “Oggettivamente ho letto un po’ di cose, ma mi sembrano assurde. Qualche domanda qualche amico me l’ha fatta: “Si vocifera di…”. Sulla base di cosa? Di una storia ricondivisa sulla base di like?

PEDRELLI-ABRAHAM – “Praticamente una persona che non conosco la scorsa settimana mi manda lo screen shot di una pagina sulla Roma di cui non ricordo il nome, perché il Corriere dello Sport aveva scritto che Tammy avesse una crisi con la donna poi superata, e sotto scrivono: “Ci mancava che il Corriere dello Sport mettesse in mezzo che si vocifera che abbia una storia con Roberta.” Giustamente questo ragazzo scrive: “La droga fa male?”. E io ho detto di sì, guarda questa cosa mi sembra assolutamente nuova.”

Una seconda volta un mio amico molto tifoso mi dice – Posso farti una domanda un po’ scomoda? Ero al bar, e mi hanno raccontato che tanti giocatori giovani, non della prima squadra, hanno delle storie con donne più grandi e non stanno rendendo in campo. E io gli dico: “E quindi che c’entro?”. E lui: “Alla fine uno mi fa – Vabbè tanto si sa che Tammy non sta rendendo perché ha capocciato per la Pedrelli.“

La Pedrelli ha poi continuato: “Tutti sanno tutto tranne io? Abraham ha ricondiviso delle storie. Il goal di Verona l’ha ricondivisa El Sha, quindi destabilizzo anche lui? Anche Zaniolo ha ricondiviso una storia. Destabilizzo quindi anche Zaniolo.

Mi seguono Bove, El Shaarawy, Manolas, quindi ho destabilizzato anche Mourinho perché Mourinho mi aveva seguito? Abraham è felicemente fidanzato con Lea, che ho incontrato un paio di volte all’Olimpico, di cui avevo conosciuto anche il padre, una persona splendida.

Non mi attribuite cose che qui a Roma è un attimo e scoppia il casino. Tra l’altro al mio compagno Christian, scherzandoci su gli ho detto: “Sai, il padre di Tammy mi ha consigliato dei posti dove andare. Lui, Tammy, Lea, e tutta la famiglia. E il mio compagno ha detto: “Guarda te se ci tocca pagare la cena“.

ABRAHAM SENSIBILE – “Abraham è disponibile con tutti, con regali, magliette, fotografie. Fischi? Se è vero che è così sensibile come dicono, avrà realizzato che è arrivata la resa dei conti. Benedetta sosta sotto questo punto di vista.”