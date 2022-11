Calciomercato Roma, il lungo addio: nessun incontro in agenda

Calciomercato Roma, la strada appare ormai segnata. L’addio sembra segnato visto che al momento non ci sarebbe nessun incontro in agenda

Tutti i discorsi verranno fatti in Primavera, quando ormai si saprà il destino della Roma. Sì, verso aprile i giochi saranno fatti o quasi e Pinto, con ogni probabilità, inizierà a pensare ai rinnovi di contratto. La parole d’ordine al momento è calma. Non solo per Zaniolo, ma anche per tutti gli altri della rosa che hanno un accordo che scade alla fine di questa stagione, a differenza anche di Nicolò.

Insomma, il discorso interessa anche El Shaarawy: il Faraone ha firmato fino al 2023 e secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina la Roma non si sta muovendo per questo rinnovo. Discorso rinviato praticamente a Primavera, come detto, anche per l’attaccante esterno che soprattutto in questa ultima parte della stagione prima della sosta per il Mondiale ha trovato maggiore spazio agli ordini di Mourinho.

Calciomercato Roma, la situazione El Shaarawy

Una decisione definitiva ancora non è stata presa, è evidente. Ma il fatto che fino ad oggi, con un contratto in scadenza tra sei mesi, e con la possibilità di El Shaarawy di poter firmare per un altro club già dal prossimo mese di gennaio – una facoltà del giocatore – non ci sia stato nessun contatto lancia degli indizi sicuramente importanti per quello che potrebbe essere il futuro del Faraone.

La sensazione è che la Roma, lì davanti, voglia rinnovare in qualche modo il reparto. Non solo per quanto riguarda gli esterni, ma anche con innesti di valore. Da leggere in questo modo l’interesse, secondo i media turchi, di Mourinho per Mauro Icardi.