Calciomercato Roma, 💣 dalla Turchia: “Mourinho vuole Icardi”

Calciomercato Roma, arrivano diverse conferme dalla Turchia: “Mourinho vuole Icardi”. L’argentino in prestito dal Psg nel mirino dei giallorossi

Dalla Turchia lanciano una vera e propria bomba di mercato: “Mourinho vuole Mauro Icardi” scrivono fanatik.com.tr ed ensonhaber.com, sottolineando come il momento dell’attaccante argentino, 4 gol e 3 assist in sei presenze con la maglia del Galatasaray che ha chiuso questo 2022 al secondo posto in classifica, non stia passando del nulla inosservato da queste parti.

In prestito dal Psg fino alla fine della stagione, Icardi non è stato convocato da Scaloni al Mondiale che gli ha preferito gente che, soprattutto lo scorso anno, ha giocato con una certa regolarità nel proprio club d’appartenenza a differenza da quanto è successo per l’ex Inter in Francia. Adesso però Icardi sta dimostrando di essersi rimesso in forma e soprattutto sta dimostrando, semmai ancora ce ne fosse bisogno, tutte quelle qualità che lo hanno portato ad essere il capocannoniere della Serie A: vale a dire un centravanti di razza, uno di quelli che riesce alla minima occasione a buttarla dentro.

Calciomercato Roma, “pronta un’offerta”

La Roma, a quanto pare, starebbe valutando di fare un’offerta al Psg per Icardi. Anche immediata. Difficile in ogni caso che il giocatore si possa muovere nella prossima finestra di mercato invernale, assai più semplice invece che possa tornare davvero d’attualità la prossima estate, dopo il suo rientro al Psg. Con il club della Tour Eiffel il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha degli ottimi rapporti come dimostrato anche dall’operazione Wijnaldum, e chissà che nell’occasione di riparlare, appunto, del prestito dell’olandese, non possa entrare nel discorso anche l’argentino.

Mourinho quest’anno, e questo è sotto gli occhi di tutti, ha avuto enormi problemi lì davanti dove Abraham sembra il fratello di quello ammirato lo scorso anno e dove Belotti ancora non riesce ad entrare nei meccanismi. E già si sogna il tango argentino insieme a Dybala. Chissà .