Calciomercato Roma, Arsenal pigliatutto: blitz imminente

Calciomercato Roma, i Gunners studiano l’offerta giusta per battere la concorrenza e regalare ad Arteta un nuovo tassello.

Da circa un mese a questa parte la Roma sembra aver smarrito quell’impermeabilità difensiva che aveva consentito alla compagine di José Mourinho di scalare la classifica. Disattenzioni collettivi, errori in marcatura o semplicemente gravi ingenuità stanno rendendo il cammino dei giallorossi sempre più accidentato.

Sotto quest’aspetto, la sosta sembra essere arrivato nel momento giusto per Smalling e compagni. Tra l’altro non è affatto escluso che Pinto possa decidere di puntellare la difesa con almeno un altro innesto. Scenario che chiaramente diventerebbe di stretta attualità nel caso in cui dovesse concretizzarsi, ad esempio, la cessione di Kumbulla, che continua ad avere diversi estimatori in Serie A. Alla luce del caso Karsdorp, è chiaro che per quanto concerne il ruolo dell’eventuale centrale con cui aumentare il ventaglio di alternative a disposizione di Mou, si cercherà di capitalizzare le occasioni di mercato. Profili low cost, dunque, futuribili ma in grado di dare il proprio contributo nell’immediato.

Calciomercato Roma, dalle parole ai fatti: l’Arsenal fa sul serio per N’Dicka

Identikit che sembra rispondere perfettamente al profilo di Evan N’Dicka, per il quale non a caso è stato compiuto qualche sondaggio. Il difensore francese di proprietà dell’Eintracht Francoforte è legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2023. Attenzionato da diversi club in Serie A – con Milan e Juve che sono da tempo sulle sue tracce – il classe ’99 ha diversi estimatori in Spagna e non solo. Anche molti club in Premier avrebbero lanciato segnali importanti, manifestando un interesse che potrebbe sfociare in offerte concrete a stretto giro di posta.

Come evidenziato da football.london, infatti, N’Dicka sarebbe finito nel dossier degli uomini mercato dell’Arsenal, che potrebbero far saltare il banco da un momento all’altro.