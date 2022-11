Calciomercato Roma, rinnovo Dybala senza clausola: spunta la data

La Roma guarda già al futuro e vuole blindare il proprio gioiello, Paulo Dybala, ma senza la clausola: spunta la data

Quello che sembrava essere solo un sogno è poi diventato realtà, Paulo Dybala in estate è arrivato alla Roma. Dopo la presentazione in pompa magna al Colosseo quadrato, l’argentino ha subito dimostrato il suo valore in campo a suon di gol e giocate da vero campione. A interrompere l’entusiasmo sono arrivati gli infortuni, che però non hanno impedito alla ‘Joya’ di essere convocato da Scaloni per il Mondiale.

Il bottino di Dybala con la Roma fino ad ora è di 7 gol e 2 assist in 12 partite giocate, ma ciò che preoccupa i tifosi della Roma è il futuro dell’argentino. La clausola presente nel contratto spaventa, ma la società giallorossa è già al lavoro per rimuoverla.

Calciomercato Roma, rinnovo Dybala senza clausola: si decide dopo il Mondiale

La Roma, per molti, sembra ormai diventata Dybala dipendente. Anche nel match contro il Torino l’ingresso dell’argentino ha completamente cambiato la partita, ma anche l’atteggiamento dei compagni. La società giallorossa vorrebbe così tenerlo in giallorosso ancora a lungo, ma quella clausola da 20 milioni nel contratto continua a essere un ostacolo importante.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la Roma vorrebbe blindare la ‘Joya’ con il rinnovo di contratto eliminando proprio quella clausola. Di questo però si parlerà dopo il Mondiale che Dybala giocherà con l’Argentina. Fondamentali saranno anche le ambizioni della Roma per il futuro, ma l’intenzione è quella di prolungare la permanenza di Dybala nella capitale il più possibile