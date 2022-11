Calciomercato Roma, Spalletti 😥 guastafeste: 25 milioni 💰per il sì

Calciomercato Roma, irruzione Spalletti e Pinto in allarme: il Napoli fa sul serio, e punta a bruciare la concorrenza già a gennaio.

Nella seconda metà del primo scorcio di stagione la Roma ha riscontrato qualche difficoltà a trovare i goal dei propri centrocampisti. Complice anche l’assenza di Gini Wijnaldum, Mourinho è stato costretto a fare di necessità virtù, optando per scelte quasi obbligate per la zona nevralgica del campo.

Con la sessione invernale di calciomercato ormai alle porte, non sono esclusi avvicendamenti importanti in casa giallorossa, soprattutto se si dovessero concretizzare determinate cessioni. Un profilo che non è mai letteralmente sparito dai radar della Roma è quello di Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo, protagonista di una prima parte di campionato esaltante, sta continuando a calamitare l’interesse di diversi club in Serie A. Oltre ai giallorossi, infatti, anche la Juve avrebbe cominciato a scandagliare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione. La concorrenza, però, non manca.

Calciomercato Roma, il Napoli fa sul serio per Frattesi

Secondo quanto riferito da TMW, anche il Napoli sarebbe stuzzicato all’idea di mettere le mani sulla poliedrica mezzala dei neroverdi. Gli Azzurri considerano Frattesi la classica ciliegina sulla torta con cui rimpolpare il proprio reparto. Carnevali, però, non ha alcuna intenzione di fare sconti, con il Sassuolo che continua a chiedere almeno 20-25 milioni per lasciar partire il proprio gioiello.

La Roma chiaramente non è ancora tagliata fuori, e potrebbero riorganizzare le idee e tentare un nuovo blitz, proponendo agli emiliani delle contropartite tecniche intriganti come Volpato o Bove. Ora come ora il Milan osserva l’evolvere della situazione piuttosto distante: i rossoneri hanno al momento altre priorità . Dopo aver subodorato il colpo in estate, infatti, Maldini ha virato su altri obiettivi.