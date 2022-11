Abraham, doppio assalto per il ritorno in Premier League: decisione già presa

Il futuro di Tammy Abraham viene messo in discussione e dalla Premier League non perdono tempo: doppio assalto e decisione presa

Perdere il treno per il Mondiale non sarà sicuramente stato facile da digerire per Tammy Abraham. Inizio di stagione disastroso con la Roma per l’attaccante inglese, che ha faticato a trovare la via del gol e quelle giocate che lo scorso anno hanno fatto innamorare il popolo giallorosso. Inoltre le critiche mosse da Mourinho nei suoi confronti potrebbero non aver aiutato molto l’attaccante a rialzarsi.

Così si torna a parlare del suo futuro e del possibile ritorno in Premier League, con il Chelsea che in estate potrà esercitare la recompra sborsando 80 milioni. I ‘Blues’ però non sono l’unico pericolo per la Roma. Doppio interesse in Premier League per Abraham.

Calciomercato Roma, ritorno al Chelsea difficile: Tottenham e Aston Villa su Abraham

Il futuro di Tammy Abraham alla Roma sembrerebbe non essere più così al sicuro. In primis, ovviamente, c’è la minaccia che il Chelsea possa sfruttare il diritto di recompra e riportare con 80 milioni il bomber in Premier. Poi dall’Inghilterra spuntano due opzioni per l’attaccante.

Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’opzione Chelsea sembrerebbe difficile ma sulle sue tracce ci sarebbero il Tottenham di Antonio Conte e l’Aston Villa. Intanto la Roma ha deciso che a gennaio Abraham non si muoverà dalla capitale, poi in estate tutto potrebbe cambiare, con metà campionato ancora da giocare per prendere una decisione definitiva.