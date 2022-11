Calciomercato Roma, fretta Smalling per il rinnovo: richiesta immediata

Calciomercato Roma, tra rinnovo e addio. La richiesta è chiarissima, tutti gli aggiornamenti.

L’inizio ormai prossimo del Mondiale in Qatar ha certamente aiutato i tifosi a veder leniti i rammarichi per le ultime prestazioni e risultati della squadra di Mourinho nella parte finale di questo primo spezzone di stagione. Come più volte sottolineato, i giallorossi hanno pagato soprattutto le difficoltà dell’ultima settimana, catalizzata da una sconfitta beffarda e quasi inattesa al Derby che sembra aver gettato le basi per generare le poi più importanti asperità palesate a Reggio Emilia e nell’ultima del 2022, contro il Torino di Juric.

Al contempo, gli ultimi venti minuti della sfida ai granata sembrano poter avere il sapore di rinnovo catartico per una rosa che ha finalmente ritrovato il suo talento più puro, a lungo inseguito nel corso dell’estate e sin da subito apparso determinante sotto la gestione Mourinho. Non è un caso che lo Special One ne abbia denunciato la lunga assenza e sottolineato l’importanza qualitativa, da lui sciorinata proprio in quel famoso spezzone finale di partita della scorsa domenica durante il quale, parola di Mou, la Roma ha prodotto quasi di più rispetto a quanto fatto nelle ultime uscite di campionato.

Calciomercato Roma, rinnovo Smalling e clausola: la richiesta dei tifosi è chiarissima

Le sorti del club giallorosso dipenderanno certamente anche dall’integrità e l’impatto di Paulo, unitamente a un Wijanldum i cui annunci social sembrano conferire sempre maggiore speranza ad una piazza che attende il suo ritorno da fine agosto. Senza pensare però a breve gittata, non sfugga l’importanza di quelle che saranno le scelte da adottare anche in estate per continuare un percorso di crescita leggermente incrinatosi in queste settimane ma certamente destinato a riprendere, vista l’importanza del mister in panchina e la nobiltà delle intenzioni di un club serio quanto silente.

Tradotto, oltre ai nuovi approdi bisognerà capire anche quelle che saranno le valutazioni circa l’ossatura della squadra. Il rinnovo di Cristante si aggiunge certamente alla lista di questioni affrontate in questi mesi per legare a lungo i giocatori più importanti alla causa romanista. Su tale fronte, non è un caso che l’annuncio dell’agente di Smalling e i conseguenti aggiornamenti abbiano generato una certa attenzione nell’etere capitolino.

A confermarlo, anche le tante richieste espresse dai tifosi sotto un recente post Instagram pubblicato dal club. Quest’ultimo ritrae il numero sei di Mourinho, circa il quale sono arrivati plurimi commenti come quelli di seguito riportati. “RINNOVA”; “Rinnovatelo”; “Fatelo rinnovare”; “Dov’è il rinnovo?”. E ancora: “Invece di dedicargli i post, sbrigateci a farlo rinnovare”; “Rinnovatelo fino al 2030”; “Miglior giocatore che abbiamo, insieme a Dybala è indispensabile. Spero rinnovi il contratto” e tanti altri commenti su questa falsariga, compresi alcuni lapidariamente e iconicamente alludenti al rinnovo tramite l’utilizzo dell’emoticon della penna.