Calciomercato Roma, asta Mondiale: c’è anche Pinto

Calciomercato Roma, tripla sfida in Serie A ed asta europea per il gioiellino del nostro campionato. Prezzo già fissato ma destinato a salire: le ultime.

In questa fase di congedo dagli impegni di campionato, anche i giallorossi cercheranno di sfruttare il tempo a propria disposizione per crescere e migliorare. Abbiamo già visto come i Friedkin, da tempo, abbiano visto in questi mesi di assenza della Serie A un buon momento per fare gruppo e, soprattutto, aumentare la conoscenza e la crescita del brand Roma a livello internazionale. La squadra, ritrovatasi quest’oggi a Trigoria senza Rick Karsdorp, partirà infatti a breve per la tournee in Giappone, durante la quale diversi aspetti saranno attenzionati.

A Mourinho spetterà il non semplice incarico di adottare le giuste contromisure per provare a lavorare laddove la squadra abbia palesato i limiti maggiori, cercando di archiviare prontamente i dissapori e le difficoltà di quest’ultimo periodo e rilanciandosi in una classifica che rende tutt’altro che proibitivo un anelito al rilancio e al riscatto. Per farlo, servirà certamente un aiuto anche da parte della stessa società, consapevole di aver lavorato bene per accontentare José ma altrettanto conscia di poter aiutare ancor di più il mister, nella speranza che quest’ultimo possa finalmente godere con continuità della presenza di Dybala, Wijnaldum e gli altri elementi centrali del proprio scacchiere.

Calciomercato Roma, asta Mondiale per Kiwior: piace a mezza Europa

Frattanto, non passi in secondo piano nemmeno l’operato di Tiago Pinto, destinato ad avere un impatto a dir poco importante sul futuro cammino della rosa. Al netto dei miglioramenti rispetto allo scorso anno, l’ex Benfica sa bene di poter ancora perfezionare la compagine allenata dal proprio connazionale. Le regioni da limare restano plurime e, tra le varie, non si sottovaluti l’assenza di un pacchetto completo di difensori che garantisca felici e continue alternanze.

In questa prima parte di stagione, i tre elementi schierati a schermo di Rui Patricio hanno difficilmente dato forfait e ciò giustifica l’attenzione con la quale anche la Roma si trovi sulle tracce di un eclettico e importante profilo del nostro campionato. Il riferimento è Jakub Kiwior, difensore polacco dello Spezia il cui nome è stato in queste ore rilanciato in ottica Roma anche da Mundo Deportivo. Le penne spagnole inseriscono infatti anche i giallorossi nel corpo di interessate al suo ingaggio, ribadendo altresì non solo la presenza di Atletico Madrid e Milan ma anche di Juventus, West Ham, Villarreal e Tottenham.

Il prezzo inizialmente fissato doveva aggirarsi sui 10 milioni di euro ma a questo punto è tutt’altro che utopistica la possibilità di assistere ad una vera e propria asta.