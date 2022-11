“Dybala al posto di Messi”: bufera social, il rimpianto è ‘virale‘

Le reazioni social al triplice fischio stanno catalizzando l’attenzione mediatica. Già rimpiangono Dybala: i dettagli.

Si stanno disputando le prime gare del Mondiale 2022. Il primo risultato sorprendente è maturato nel match tra Argentina ed Arabia Saudita, Messi e compagni che hanno floppato all’esordio, venendo sconfitti per 2-1 dagli uomini di Hervé Renard.

Un risultato clamoroso, maturato al termine di una gara che aveva visto l’Albiceleste passare anche in vantaggio, grazie al rigore trasformato con freddezza da Leo Messi. Un approccio piuttosto rinunciatario nella seconda frazione di gioco e le solite amnesie difensive hanno però spianato la strada alla rimonta dell’Arabia, che con caparbietà, tenacia e qualità è riuscita a venire a capo del match. A risultare decisive sono state le reti di Al-Shehri ed Al Dossari. Chiaramente non sono state risparmiate critiche al ct dell’Argentina Scaloni.

I tifosi dell’Argentina vogliono Dybala: reazione social immediata

Una delle scelte che la torcida Albiceleste non ha digerito è stata la decisione di non gettare nella mischia Paulo Dybala. L’attaccante della Roma è stato tenuto in panchina da Scaloni per tutta la gara, non riuscendosi a ritagliare neanche un minuto di gioco. Status quo che ha fatto letteralmente inferocire i supporters dell’Argentina, che sui social hanno immediatamente esternato tutto il proprio disappunto. L’attacco di Scaloni, infatti, è risultato sostanzialmente abulico, e neanche Messi ha convinto. Ecco una rapida carrellata:

Dybala lasciato in panchina, De Paul nullo, Paredes titolare ed Enzo Fernandez in panchina, Papu Gómez titolare e Álvarez in panchina, Otamendi titolare con Licha in panchina, Romero no comment. MALE MALE. — Miriam SCALONETA 🔥🇦🇷 (@bedconejo) November 22, 2022

Troppe aspettative sull’argentina, ma soprattutto su #Messi.

Se gioca male, perché non toglierlo e si fa entrare #Dybala?!

Bah!

Sperando che cambino le cose e soprattutto mentalità sabato contro il #messico#ArgentinaArabiaSaudita #QatarWorldCup2022 #Qatar2022 — nuny (@NunziaSir) November 22, 2022

Por que no dybala o tiago almada? — Jair Campora (@jair_nob10) November 22, 2022

Dybala? — Gio Vaz (@giova_60) November 22, 2022